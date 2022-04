Liguria, la I Zona Fiv organizza il corso Src per il rilascio della certificazione Vhf e Ais - Riviera24

Genova. L’11 giugno la I Zona Fiv organizza il corso SRC per il rilascio della certificazione

VHF e AIS, tale certificazione GMDSS SRC (Short Range Certificate) abilita all’utilizzo di stazioni radio VHF con tecnologia DSC, all’interno dell’area GMDSS A1.

Lo Short Range Certificate (SRC) è destinato agli operatori non professionali (diportisti) operanti su imbarcazioni e navi non SOLAS. I corsi GMDSS SRC si attengono alle indicazioni, sia a livello di programma che di numero di ore di lezione, previste dalle normative vigenti e durante il Corso Short Range Certificate, saranno disponibili 2 tutor del RYA ai quali rivolgersi. Gli aspetti pratici del corso, ovvero le procedure di chiamata, vengono svolte grazie agli apparati che verranno utilizzati all’esame; le procedure verranno svolte direttamente su apparati conformi al GMDSS ed utilizzati dal MISE. Si ricorda che la certificazione SRC non ha scadenza. Il corso avrà durata di un giorno e si articolerà in una parte teorico/pratica la mattina e una parte dedicata agli esami nel pomeriggio.

Trattandosi di corso specialistico a numero chiuso, verranno confermate le iscrizioni giunte in ordine cronologico fino ad un massimo di 12 partecipanti. Il modulo di iscrizione dovrà essere debitamente compilato e inviato all’indirizzo i-zona@federvela.it entro il 1 giugno. Per eventuali e necessarie informazioni si può contattare Maurizio Buscemi al numero: 348 3301075.