Liguria, il 2022 si apre con un mercato delle locazioni in forte ripresa: nelle compravendite Imperia perde il 3,2% del valore

Genova. Se il 2021 si era chiuso con ottime premesse per il nuovo anno del mattone ligure e il mercato immobiliare della regione appariva tornato in salute, alla fine del primo trimestre del 2022 queste previsioni trovano conferma più nel comparto delle locazioni che in quello delle compravendite. A dimostrarlo sono i dati analizzati da Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, nell’Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da

Immobiliare.it Insights. In particolare, la domanda di immobili in vendita è aumentata di quasi 11 punti percentuali a fronte di costi medi leggermente diminuiti (-0,9%) e di un’offerta che fatica a liberarsi dello stock accumulato negli anni della pandemia. Discorso completamente diverso per il mercato delle locazioni: prezzi in aumento (+2,1%), domanda in forte ascesa (+26%) e stock che si snellisce (-6,3%) negli ultimi tre mesi. In generale, per comprare casa in Liguria sono necessari mediamente 2.490 euro al metro quadro, mentre per affittarla si è arrivati a 9,1 euro/mq.

Il mercato delle compravendite nelle città e nelle province liguri

Per quanto riguarda il capitolo prezzi, tutti i capoluoghi e le loro province sono accomunati da un trend di stabilità, con poche eccezioni. In particolare, va segnalata la città di Imperia, che ha perso il 3,2% del valore, mentre a fare meglio è la città di Savona che vede i costi aumentare di un punto e mezzo percentuale. Nella città della fortezza del Priamar i prezzi sono aumentati nonostante un accumulo significativo di immobili in vendita che negli ultimi tre mesi ha raggiunto accumuli record sopra al 28%. Guardando alle singole località, l’ultimo trimestre mostra un andamento a due velocità: da un lato Imperia e La Spezia che preformano particolarmente bene e vedono lo stock diminuire sia in città che in provincia e dall’altro Genova e la già citata Savona che invece continuano a vedere aumentare l’offerta di immobili. Infine, l’interesse di chi cerca casa in Liguria è cresciuto ovunque, con un picco di quasi il 20% per la città di Imperia e del 18,9% nella provincia di Savona.

Affitti in aumento con un interesse sempre crescente

Il mercato delle locazioni mostra canoni aumentati ovunque nell’ultimo anno. In questo caso ha segnato il record della regione la città di Savona, dove i valori sono cresciuti del 5,4% e la provincia si conferma la più costosa con un budget medio di 13 euro/mq. Diminuisce particolarmente lo stock di case disponibili a Genova (-14,6%) e in provincia di Imperia (-10,9%). Per quanto riguarda poi la domanda di chi cerca in locazione, la Liguria ha chiuso un trimestre molto positivo con valori in aumento a doppia cifra ovunque e la crescita record di 95 punti percentuali per la provincia di Savona.

Ecco le tabelle con fonte dati Immobiliare.it Insights:

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in vendita in Liguria:

COMUNE Media di €/mq DELTA PREZZI 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Genova comune 1.522 € -0,8% -1,9% -2,4% -3,3% provincia senza capoluogo 2.808 € -1,0% -1,1% 0,3% -0,2% Imperia comune 1.967 € -3,2% -3,1% -0,3% 2,4% provincia senza capoluogo 2.856 € 0,4% 1,0% 1,1% 1,7% La Spezia comune 1.881 € 0,2% -0,3% 0,5% 1,0% provincia senza capoluogo 2.436 € -0,3% -0,3% 0,2% -2,1% Savona comune 1.914 € 1,5% -1,6% -0,4% -0,6% provincia senza capoluogo 3.727 € -1,3% -0,2% 1,6% 2,6% Regione Liguria 2.490 € -0,9% -1,2% -0,1% 0,2%

COMUNE DELTA OFFERTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Genova comune 2,5% 5,0% -3,6% -9,0% provincia senza capoluogo 7,5% 4,2% -0,2% -5,4% Imperia comune -2,5% -4,7% -13,0% -16,6% provincia senza capoluogo -1,5% -8,1% -8,7% -4,6% La Spezia comune -4,5% -19,3% -20,7% -21,3% provincia senza capoluogo -9,7% -15,4% -15,0% -13,1% Savona comune 28,3% 15,9% 9,9% 4,2% provincia senza capoluogo 6,2% -2,9% -11,9% -15,1% Regione Liguria 1,7% -3,3% -8,1% -10,1%

COMUNE DELTA DOMANDA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Genova comune 8,9% 4,1% -9,4% -12,7% provincia senza capoluogo 15,3% 6,3% -16,0% -9,3% Imperia comune 19,7% 3,3% -24,5% -2,7% provincia senza capoluogo 17,2% 2,8% -12,0% -9,8% La Spezia comune 5,6% 10,5% -5,9% -7,8% provincia senza capoluogo 10,3% -4,8% -14,4% -17,1% Savona comune 13,5% -3,0% -15,7% -8,5% provincia senza capoluogo 18,9% -1,0% -20,6% -9,5% Regione Liguria 10,7% 4,6% -12,6% -12,0%

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in locazione in Liguria:

COMUNE Media di €/mq DELTA PREZZI 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Genova comune 7,7 € 0,4% -0,7% -1,1% -0,1% provincia senza capoluogo 9,8 € 2,1% 1,0% 2,2% 9,1% Imperia comune 8,3 € 4,4% 9,1% 7,9% 4,0% provincia senza capoluogo 11,2 € -0,2% -3,0% -1,3% 3,9% La Spezia comune 8,4 € 0,9% 1,4% 0,6% -0,8% provincia senza capoluogo 9,7 € 1,7% 2,5% 5,4% 6,6% Savona comune 8,3 € 5,4% 4,2% 5,7% 5,2% provincia senza capoluogo 13,0 € 1,0% 2,6% 9,2% 18,2% Regione Liguria 9,1 € 2,1% 1,7% 3,4% 6,3%

COMUNE DELTA OFFERTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Genova comune -14,6% -29,7% -38,2% -39,9% provincia senza capoluogo 4,5% -8,2% -10,0% -12,3% Imperia comune 5,8% -4,3% -28,6% -43,3% provincia senza capoluogo -10,9% -12,6% -23,8% -23,6% La Spezia comune 5,6% -12,6% -43,5% -47,5% provincia senza capoluogo -3,1% -2,8% -27,5% -38,4% Savona comune 1,5% -4,2% -18,8% -21,1% provincia senza capoluogo 7,4% 1,1% -0,1% 10,4% Regione Liguria -6,3% -18,4% -27,7% -29,4%