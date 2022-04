Liguria, Codacons fornisce assistenza legale ai cittadini ucraini in difficoltà - Riviera24

Genova. L’attacco russo nei confronti dell’Ucraina sta spingendo molte persone a fuggire dalle principali città prese d’assalto, e certamente la crisi umanitaria che la guerra sta producendo avrà conseguenze sulle migrazioni verso l’Unione Europea, e quindi nei confronti dell’Italia. Il nostro Paese si sta mobilitando per accogliere donne, bambini e tutti coloro che scappano dal conflitto. Lo stesso Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito che garantirà un “permesso di soggiorno temporaneo” agli ucraini in fuga, e attraverso questa misura di carattere eccezionale i Paesi europei forniranno protezione immediata e temporanea agli sfollati provenienti dall’Ucraina. In tal senso anche il Codacons ha deciso di mobilitarsi al fine di fornire anche in Liguria un supporto concreto a tutto il popolo ucraino, di fronte a quella che sembra assumere i connotati di una vera e propria catastrofe umanitaria.

Attraverso informazioni precise e puntuali nei confronti di ciascun richiedente asilo/rifugiato che necessiti di assistenza in Liguria nell’ambito di richieste di “protezione temporanea“, assistenza per i rapporti di lavoro in corso, o per tutte le informazioni di natura legale, psicologica, e di supporto socio-assistenziale, il Codacons intraprende un’iniziativa a tutela del popolo ucraino che in questo momento storico appare doverosa. Gli interessati possono contattare gli uffici del Codacons alla mail: immigrazione@codacons.it.