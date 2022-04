Lebbrosario di Sanremo: il racconto dello storico Andrea Gandolfo

Sanremo. Il tradizionale appuntamento con la storia matuziana a cura dello storico Andrea Gandolfo questa settimana è dedicato alle vicende del lebbrosario eretto, su iniziativa del re di Sardegna Carlo Alberto, nell’antico convento di San Nicola sotto la Madonna della Costa e solennemente inaugurato il 18 ottobre 1858.

Ecco dunque il racconto dello storico Andrea Gandolfo sulle vicende della costruzione del lebbrosario di Sanremo: «A partire dagli anni Trenta dell’Ottocento era tornata d’attualità la questione della lebbra, in particolare nel territorio ligure. Da un’inchiesta fatta predisporre da Carlo Alberto nel 1837 era emerso che i circa venti lebbrosi presi in carico dall’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro si concentravano nelle province di Nizza, Chiavari, Savona, Sanremo e Oneglia. I responsabili dell’Ordine Mauriziano pensarono quindi di individuare un luogo più consono alla gestione dell’infermità, dove poter curare adeguatamente i malati. Essendo l’intendenza di Oneglia quella maggiormente colpita, in un primo tempo si pensò di situare in quell’area un nosocomio specifico per la cura e l’accoglienza dei lebbrosi. Successivamente Carlo Alberto ordinò a una commissione appositamente costituita di recarsi sul posto a riconoscere ed individuare tutti i lebbrosi esistenti nei vari territori, e fornire loro un sussidio in denaro (una lira a testa al giorno) finché non si fossero presi altri provvedimenti più idonei. La Regia Magistrale Commissione sui lebbrosi, formata dal dottor Lorenzo Granetti e dal segretario Mella, visitò dal 2 marzo al 2 giugno 1839 i lebbrosi delle due riviere (divisione di Nizza e divisione di Genova). In una relazione stilata l’8 marzo 1841 dal dottor Granetti sarebbero risultati dodici casi di lebbrosi, di cui sei alla Turbia (Nizza), uno a Montalto, uno a Camporosso e quattro a Varazze. A Sanremo, invece, sarebbero stati registrati due casi di lebbra nel 1841, quattro nel 1842 e sei nel 1844. La situazione era quindi piuttosto seria e si complicava ulteriormente in quanto alcuni lebbrosi sfuggivano a ogni controllo, mentre altri, non lebbrosi, esponevano alle autorità la loro malattia come lebbrosa, magari anche certificata con dichiarazione medica. Che la situazione non accennasse a migliorare è confermato da una relazione trasmessa a Carlo Alberto dalla segreteria dell’Ordine Mauriziano il 4 giugno 1841. Nella relazione veniva espressa l’opinione come l’unico rimedio utile per sanare la situazione, sarebbe stato il ricovero dei lebbrosi in ospedale. Contemporaneamente si stendevano una serie di relazioni cliniche sulla lebbra, tra cui quella compilata dal dottor Granetti nel 1839 e quella del dottor Trompero del febbraio 1843. Frattanto, su richiesta di Carlo Alberto al consiglio dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, accertata l’opportunità di fondare il nuovo “ospedale de’ Lebbrosi” in Riviera, si era provveduto a una valutazione dei diversi siti per la sua ubicazione» – racconta Andrea Gandolfo.

«Già il 18 marzo 1837 il primo segretario del Gran Magistero dell’Ordine Mauriziano Venceslao Arborio Gattinara aveva informato l’intendente di Oneglia Carlo Farcito di Vinea e il vicario foraneo Giambattista Belgrano che il sovrano intendeva affidare loro l’incarico di occuparsi dell’erezione di un lebbrosario nella loro città. Venne studiato un progetto per trasformare in lebbrosario il convento di Sant’Agostino, capace di ventisei letti, o di erigerne uno nuovo di sessantasei letti presso l’ospedale civile. Il 2 luglio 1839 Granetti inviò una pianta per la costruzione del lebbrosario di Oneglia, disegnata da Luigi Celestino Foppiani, professore di architettura civile all’Università di Genova, pianta che ricalcava da vicino quella del regio manicomio di Genova, realizzato dall’architetto Carlo Barabino. Una relazione fatta curare nel 1847 dal conte Maurizio Nicolis di Robilant, delegato provvisorio per la supervisione degli ospedali dell’Ordine, esponeva nel dettaglio le caratteristiche dei “locali visitati”, con relativo “avviso” sulla loro trasformabilità. Vi figuravano due edifici di Albenga (già conventi rispettivamente dei francescani e di San Bernardino dei frati minori osservanti), giudicati troppo esigui e troppo costosi da trasformare; tre spazi in Oneglia (il convento di Sant’Agostino, già proposto nel 1838 per diventare lebbrosario, anche qui valutato di difficile trasformabilità; un convento a Porto Maurizio di proprietà del vescovado di Albenga, che tuttavia non poteva fungere da lebbrosario provvisorio per la carenza cronica di acqua durante il periodo estivo; e infine, a Sanremo, il “locale costrutto dalla città per uso di seminario… che trovasi sulla più elevata parte di detta città… poco prima di giungere a magnifico tempio dedicato alla Vergine, detta della Costa, [ove] sorgeva una volta un convento di Nicoliti”. A questo edificio, già sede del monastero degli Agostiniani Scalzi dal 1681, trasformato in seminario nel 1831 (senza essere però mai usato come tale) e situato poco lontano dal santuario della Madonna della Costa, in posizione molto arieggiata e con uno splendido panorama sul mare, furono subito rivolte le attenzioni dell’Ordine. La mancata destinazione a seminario, dovuta a una serie di divergenze sorte tra il vescovo di Ventimiglia e l’amministrazione comunale, che sarebbe stata propensa a una permuta dei fabbricati per ricavare proventi per la “grandissima opera di un porto che sta sempre meditando”, al pari della notevole ampiezza dell’edificio, parevano indicarlo come il più idoneo per la trasformazione in lebbrosario. Dotato di cinque piani, la struttura era fornita di una propria cisterna, cui era possibile garantire adeguato afflusso d’acqua con una deviazione del canale di adduzione costruito dalla municipalità per alimentare le fontane cittadine. Oltre ai servizi generali, si sarebbero potuti ricavare inoltre sessanta “celle”, mentre – annota la relazione – sarebbe opportuno fin da subito acquisire il contiguo giardino, già di pertinenza del fabbricato, e allora assegnato gratuitamente alle “Monache dette Turchine”. Secondo le stime preventivate dal capo di divisione dell’amministrazione e del contenzioso dell’Ordine Giuseppe Guinzio, recatosi a Sanremo per ispezionare il fabbricato, che sembrava al conte di Robilant il più idoneo, le spese per la trasformazione del complesso sarebbero ammontate a 20.000 lire, rispetto alle 30.000 chieste in prima battuta, cui andavano aggiunte ulteriori 5000 lire per l’acquisto del giardino delle monache, con un esborso finale di 85.000 lire. Con atto dell’8 gennaio 1847, peraltro, il sovrano aveva già destinato al funzionamento ordinario del nuovo lebbrosario i proventi della Commenda di Montonero, di cui godeva fino a quel momento, per la somma di 26.000 lire, che sarebbero in breve lievitate a 30.000 lire. Nel 1848 si procedette all’acquisto del complesso dell’ex convento e del giardino delle monache, cui si aggiunse un’ulteriore striscia di terreno coltivata a frutteto, della quale avrebbero potuto occuparsi i degenti. Nello stesso tempo veniva avviata la prima progettazione dell’edificio, commissionata dal conte di Robilant all’ingegnere dell’Ordine, Carlo Bernardo Mosca. Al Consiglio dell’Ordine venne comunicato l’espletamento degli atti di acquisto e il conferimento dell’incarico al cavalier Mosca per le valutazioni da effettuarsi per rendere lo stabile idoneo alla nuova funzione di lazzaretto, nella seduta straordinaria del 26 febbraio 1848. Intanto Mosca si recava a Sanremo, insieme al patrimoniale dell’Ordine, per effettuare un sopralluogo sul sito, affidando il compito di approntare gli studi preliminari a un tecnico locale di assoluto valore: l’ingegnere della provincia di Sanremo Davide Pontremoli» – riporta Andrea Gandolfo.

«Appena ricevuto l’incarico, l’ingegner Mosca non avanzò nessuna obiezione in merito all’ubicazione del futuro lebbrosario, ma espresse un certo scetticismo sulle modalità di costruzione del nuovo edificio, per cui chiese che venisse interpellata la Reale Accademia Medicina di Torino, su una serie di punti esposti in un apposito questionario. La Reale Accademia di Medicina, attraverso il suo presidente Secondo Berruti, rispose a tutti i quesiti, ma soprattutto insistette sui seguenti punti: 1) dal momento che la lebbra era una malattia contagiosa, i lebbrosi avrebbero dovuto essere ricoverati in camere singole; 2) il numero dei letti doveva essere pari a sessanta per soddisfare tutte le esigenze di ricovero; 3) si doveva installare un servizio di bagni di acqua semplice e uno di acqua sulfurea. Ricevuto il parere dell’Accademia, il Consiglio dell’Ordine Mauriziano decise di costruire il lebbrosario di Sanremo in base ai fondi a sua disposizione.La versione ufficiale del progetto venne stilata il 30 ottobre 1850, e fu solo “sottoscritta” dal cavalier Mosca, ma la sua stesura effettiva risale all’8 novembre 1848, e venne firmata dall’ingegner Davide Pontremoli, che ne fu quindi il vero autore. Il trasferimento del grandioso progetto in un programma effettivamente realizzabile spettò però all’ingegner Ernesto Camusso, stabilmente al servizio della Sacra Religione per tutti gli interventi di natura ospedaliera. Il progetto complessivo trasformava il vecchio monastero in sistema nosocomiale di grande impatto visivo in posizione dominante, ma abbastanza discosta dal nucleo più densamente abitato, dotandolo di una evidente connotazione classicista, con le insegne dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro bene in vista, per una spesa complessiva di 329.762 lire. Nel 1853 era stata tra l’altro aggiunta un’ulteriore ala al convento per ospitare i lebbrosi. Il 19 settembre 1855 giunse a Sanremo, inviatovi da Vittorio Emanuele II, l’ingegner Giovenale Gastaldi, per assumere la direzione dei lavori di sistemazione dell’antico convento. Dopo il completamento dell’edificio, il 18 settembre 1858 Vittorio Emanuele II emanò il decreto con cui affidava al primo segretario del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Luigi Cibrario l’incarico di adottare le misure necessarie in vista dell’inaugurazione del lebbrosario, che così recitava: “Vittorio Emanuele II Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato e di Genova, Principe di Piemonte, Generale Gran Maestro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro: uno degli ardenti voti dell’Augusto mio Signore e Padre, di gloriosa memoria, trovasi ora compiuto, mercé l’ultimazione dell’Ospedale pei lebbrosi d’ambo i sessi che il prelodato Sovrano prescriveva si erigesse nella città di Sanremo; lieto che sia condotto a termine questo nuovo stabilimento di beneficenza dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il quale rimane sotto la dipendenza della nostra segreteria del Gran Magistero e volendo che si addivenga senza ulteriore ritardo all’apertura del medesimo a pronto sollievo dei poveri lebbrosi: commettiamo al nostro primo segretario del Gran Magistero Don Luigi Cibrario, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell’Ordine anzidetto, Cavaliere dell’Ordine del Merito Civile di Savoia, Senatore del Regno, di procedere in nome Nostro all’apertura di quello stabilimento e di fare tutte quelle disposizioni che sono del caso. E desiderando che di quest’atto rimanga memoria non peritura, ordiniamo che apposita iscrizione su la lapide marmorea ne faccia menzione, dichiarando: essere Mente Nostra che uno dei tre originali del presente diploma sia murato dietro essa lapide, che l’altro originale venga conservato nei Regi Archivi dell’Ordine previa le consuete registrazioni”» – fa sapere Andrea Gandolfo.

«La mattina del 18 ottobre 1858, alla presenza del segretario e ministro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Luigi Cibrario, in rappresentanza del sovrano, del cavalier Luigi Sassi, primo direttore sanitario della struttura, proveniente dall’ospedale di Valenza, del vescovo di Ventimiglia Lorenzo Biale e di quello di Nizza Jean-Pierre Sola, si svolse la cerimonia di inaugurazione del nuovo lebbrosario. Il discorso ufficiale fu tenuto dal dottor Alessandro Rambaldi. Sotto il busto di Vittorio Emanuele II, il giorno dell’inaugurazione, fu murata una lapide, oggi non più esistente, come lo stesso busto del sovrano, sul quale venne incisa la seguente iscrizione, dettata dal conte Cibrario: “Providentia atque munificentia Regum / Caroli Alberti et Victorii Emanuelis II / Magistrorum Ordinis Mauritiani Lazzariani / valetudinarium / in solatium aegrorum / lepris laborantium constitutum / anno MDCCCLVIII. / Curam agente Aloisio Cibrario V. E. Equite Senatore / Ordinis Maurit. Lazar. antistite / Friderico Colla V. E. Equite Senatore Praefecto Aerarii / Ernesto Camusso architecto”. Anche dopo la sua trasformazione in ospedale civile nel 1883, il Mauriziano avrebbe conservato due sezioni per i lebbrosi, una per i maschi e l’altra per le femmine, che assunse la denominazione di “infermeria Carlo Alberto”, mettendo a disposizione del Comune sedici letti per il reparto dei colerosi, il cosiddetto “lazzaretto”; anche il ricovero di questi ammalati sarebbe stato a carico dell’amministrazione comunale. Dopo la solenne inaugurazione, il nuovo nosocomio cominciò subito a prestare la sua opera assistenziale, ricoverando cinque uomini e quattro donne, cui si aggiunsero entro l’anno altri quattro ricoverati, fino a un massimo di venti. Nell’organico del lebbrosario erano compresi un direttore, un segretario, un cassiere economo, un amanuense, un medico ordinario, un chirurgo ordinario, un medico chirurgo assistente interno e un cappellano. Alla direzione amministrativa del lebbrosario si succedettero, dopo il cavalier Sassi, il cavalier Mercet, il commendator Giulio Ferrero, il cavalier Bachelet e il cavalier Giuseppe Torazzi. Primario sanitario fu nominato il dottor Alessandro Rambaldi, che vinse il relativo concorso prevalendo sul dottor Francesco Onetti, autore di una pubblicazione sulla lebbra, dove aveva sostenuto che il morbo non era da considerarsi pericoloso, mentre il dottor Rambaldi lo riteneva invece contagiosissimo e facilmente trasmissibile da una persona all’altra per contatto corporale. Oltre alla carica di direttore sanitario del lebbrosario di Sanremo, il dottor Rambaldi assunse pure l’incarico di medico condotto per l’assistenza ai poveri della città. Durante la gestione del commendator Ferrero, per via di alcuni gravi errori di natura amministrativa, la cassa dell’opera pia venne affidata all’architetto Giovenale Gastaldi, che assunse così l’incarico, confermatogli il 28 giugno 1863, di amministratore unico del lebbrosario, rimanendo poi in carica fino al 1881, quando fu collocato in pensione. Il numero dei lebbrosi ricoverati sarebbe stato di discreta entità nei primi anni: 14 nel 1858, 19 nel 1860, 29 nel 1861, 25 nel 1862, per scendere già nel 1864 a quattro unità e a nessun degente nel 1867. Poi si sarebbe registrata una lieve ripresa, ma dal 1874 al 1880 non vi sarebbero stati più di sette o otto ricoveri all’anno. Ciò sarebbe stato determinato da vari fattori concomitanti: diminuzione generica delle fonti di contagio, cessione della contea di Nizza alla Francia, morte dei lebbrosi più vecchi. Per questi motivi, con regie magistrali patenti del 14 giugno 1871 e del 1° dicembre 1872, cominciarono ad essere ricoverati anche degeneri affetti da altre malattie contagiose. Malgrado questo ripiego, sembrò tuttavia all’amministrazione civica che un così capiente edificio, per la cui costruzione si erano spese tra l’altro delle ingenti somme, potesse servire meglio la comunità cambiandone la destinazione, tanto più che il vecchio ospedale era diventato ormai insufficiente per soddisfare i bisogni dell’accresciuta popolazione sanremese. Di qui la richiesta all’Ordine Mauriziano di cedere al Comune la proprietà del lebbrosario. Con l’accordo siglato il 22 giugno 1882 dal notaio Taccone tra l’Amministrazione comunale di Sanremo e l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, quest’ultimo cedeva il lebbrosario al Comune per essere adibito ad ospedale civico. Come avrebbe scritto Paolo Boselli, il regime del nuovo istituto venne così stabilito: “I lebbrosi e gli altri dermatosi dovevano esservi accolti e curati a norma dei vigenti regolamenti, su iniziativa dell’Ordine, che conservava sull’ospedale un diritto di alto patronato da esercitarsi a mezzo di uno speciale delegato, e si disponeva per essi di venti letti gratuiti. La dotazione del lebbrosario, che dalle lire 33.000 annue iniziali erasi ridotta nel tempo in seguito a Regi M. Decreti dell’11 dicembre 1873 e del 7 ottobre 1881 a lire 26.000, venne ritirata dall’Ordine: il valore degli stabili ceduti figurò, in quegli atti, di lire 100.000, e quello dei mobili, biancheria ed arredi di lire 40.000: estimo evidentemente inferiore al valore reale, specialmente per quanto riguarda i fabbricati e i terreni. Una clausola speciale del contratto stabilì inoltre che l’edificio ceduto non potesse mai avere altra destinazione fuorché quella di ospizio per la lebbra e per le altre malattie affini, o di ospedale per le malattie acute, potendo, in caso contrario, a volontà dell’Ordine, essere la cessione revocata. Contemporaneamente alla convenzione con l’Ordine Mauriziano il comune di San Remo ne faceva un’altra con la locale Congregazione di Carità amministratrice dell’Ospedale Civico, alla quale deferiva pure l’amministrazione della Sezione dei lebbrosi, corrispondendole in compenso una lira per ogni giornata di presenza di lebbroso inviato dall’Ordine”. Con questo atto formale terminava così la lunga storia dell’assistenza ai lebbrosi sanremesi da parte dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro» – conclude Andrea Gandolfo.