Le botteghe artigiane della Pigna si presentano, pronte per “Pasqua in fiore” - Riviera24

Sanremo. Tutto pronto nel centro storico della Pigna per gli eventi di “Pasqua in fiore”, manifestazione alla sua prima edizione, ideata dalla rete d’imprese Sanremo On, con il patrocinio di Palazzo Bellevue, momento clou del calendario in programma per il lungo weekend pasquale. Tante botteghe artigiane, artisti ed associazioni orneranno i loro luoghi con petali di fiori, creando così un suggestivo percorso colorato e profumato i pittoreschi carrugi del centro storico matuziano.

Sanremo, botteghe della Pigna

Partendo da via Santo Stefano troviamo Valentina la Pittrice e Debora la sarta. più avanti, salendo, in rivolte San Sebastiano troviamo Sabrina e Valentino con il loro “ArtAtelier”. In piazza dei dolori Gabriella che si occupa soprattutto di bijuox e pietre dure. Passando da via Palama incontriamo Andre, con i suoi coloratissimi quadri. In piazza Santa Brigida veniamo accolti da Miriam e Giada dell’associazione Barrio. Più in alto fate un salto da Beatrice e Mattia della Akvo, in via Capitolo. Alle porte Santa Maria, c’è Luca e di un’associazione artigiani della Pigna, lui è un falegname-scultore che espone lì a fianco da Barbara, pittrice e decoratrice. In vico Bottini non perdete l’occasione di fare due chiacchere con Valdimiro, che si occupa di arti figurative.