Lavori e incidenti, sull'Autofiori è di nuovo incubo code - Riviera24

Taggia. E’ di nuovo incubo code per pendolari e turisti al rientro dal lungo weekend che ha anticipato le festività del 25 aprile. A partire dalle 18 di oggi, si segnalano code per due chilometri, in estensione, nel tratto compreso tra Taggia e Imperia, in direzione Italia. La coda è aggravata da un incidente stradale avvenuto al chilometro 121+000 tra Arma Di Taggia e Imperia Ovest. La situazione di stallo ha portato diversi automobilisti a scendere dai propri mezzi in attesa dell’evolversi della situazione.