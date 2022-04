Serbia Open, derby italiano tra Fognini e Cecchinato al primo turno

Taggia. Fabio Fognini parteciperà al Serbia Open, in programma dal 17 al 25 aprile.

L’armese, dopo aver preso parte al Masters 1000 Montecarlo, tornerà in campo per una nuova avventura: l’Atp 250 di Belgrado.

Secondo il tabellone principale del torneo che andrà in scena sui campi in terra rossa del Novak Tennis Centre di Belgrado in Serbia, il tennista di Arma di Taggia al primo turno dovrà affrontare l’italiano Marco Cecchinato. Fognini esordirà perciò con un derby tutto italiano.