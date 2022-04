La Sanremese vince a Borgosesia ma il Novara resta in testa

Sanremo. Dopo il pareggio interno di mercoledì con l’Asti, la Sanremese è di scena al Comunale di Borgosesia. La squadra di mister Lunardon, anche se rimaneggiata, è un brutto cliente: occupa la quinta posizione in classifica insieme con il Casale ed è in piena lotta per un posto nei play off. In casa biancoazzurra Matteo Andreoletti deve rinunciare allo squalificato Gemignani e ai lungodegenti Maglione, Buccino, Pellicanò e Lodovici. Rispetto alla gara con l’Asti tornano dal primo minuto Aita e Scalzi, confermato al centro dell’attacco Conti. In panchina prima volta per il difensore della Juniores Biffi, classe 2004.

La gara è vivace fin dalle prime battute. Al 1’ si fa subito vedere il Borgosesia con un tiro di Guatieri dal limite, Malaguti blocca. La Sanremese risponde prontamente un minuto dopo: cross di Scalzi dalla sinistra, testa di Valagussa, palla alta. Al 4’ prima occasione per i granata: D’Ambrosio si libera in area di due uomini e va al tiro, la palla si infrange sul palo.

Al 7’ Malaguti deve uscire su Colombo, poi la palla carambola sul numero 8 e termina sul fondo. Al 9’ ci prova dalla media distanza Scalzi, Gilli si accartoccia e blocca. All’11’ Larotonda serve Gagliardi che si coordina e calcia verso la porta, Gilli controlla in due tempi. Al 14’ Anastasia parte da metà campo poi prova a sorprendere Gilli da lontano, palla alta.

La partita si sblocca al 15’: lancio dalle retrovie di Bregliano, Conti va via sul filo del fuorigioco e trafigge Gilli. Sanremese in vantaggio! Per l’attaccante scuola Genoa è il primo gol in campionato!

Al 22’ tiro insidioso di Gagliardi dai trenta metri, palla fuori. Al 28’ palla buona per Scalzi dal limite, il tiro dell’attaccante viene disinnescato ancora una volta dall’attento Gilli. Al 30’ tiro insidioso di Anastasia dalla sinistra, la palla deviata termina fuori a fil di palo. Sugli sviluppi del corner poi Valagussa sottomisura per poco non trova il raddoppio, Gilli respinge di piede.

Al 43’, sul finire della prima frazione, il Borgosesia si riaffaccia in avanti: angolo di Areco, testa di Martimbianco, para Malaguti. Dopo due minuti di recupero le squadre vanno al riposo con la Sanremese avanti di misura grazie al gol di Conti.

Nella ripresa al 50’ primo pericolo costruito ancora dalla Sanremese: Valagussa calcia di prima intenzione dal limite, para Gilli. Al 54’ Manfrè si libera al tiro e conclude verso la porta, Malaguti arpiona il pallone in due tempi. Un minuto dopo ci prova Scalzi, para Gilli. Al 56’ doppio cambio nella Sanremese: entrano Giacchino e Vita, ex di turno, escono Conti e Scalzi.

Al 61’ punizione dalla sinistra di Areco: la palla gira pericolosamente verso la porta, Malaguti mette in angolo. Al 67’ diagonale velenoso di Vita dalla sinistra, Gilli tocca quel tanto che basta per mettere in corner. Al 75’ altri due cambi nella Sanremese: entrano Nouri e Pantano, escono Aita e Anastasia. All’88’ tiro di Vita dalla media distanza, Gilli si rifugia in angolo. Al 91’ tiro di Larotonda, la palla termina alta sulla traversa.

La Sanremese chiude i conti al 93’: Gagliardi ruba palla in area a Puka, si coordina e trova lo spazio per battere per la seconda volta Gilli. C’è tempo ancora per l’esordio in D di Biffi che al 95’ entra al posto proprio di Gagliardi.

Finisce 2-0 per la Sanremese che conquista il dodicesimo risultato utile e rimane nella scia della capolista Novara che si impone 3-0 sulla Caronnese. In vetta i giochi sono sempre apertissimi.

Nel prossimo turno la Sanremese riceve al Comunale il Città di Varese, mentre il Novara va a Saluzzo.

Il tabellino:

Borgosesia: Gilli, Frana, Carrara, Puka, Areco, Martimbianco, Guatieri (57’ Rancati), Colombo (57’ Farinelli), Manfrè (81’ Gaddini), Zazzi, D’Ambrosio. A disposizione: Gavioli, Iannacone, Latini, Bernardo, Monteleone, Salvestroni. Allenatore Manuel Lunardon

Sanremese: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (75’ Pantano), Gagliardi (95’ Biffi), Aita (75’ Nouri), Valagussa, Nossa, Scalzi (56’ Vita), Larotonda, Conti (56’ Giacchino). A disposizione: Ferro, Dacosta, Piu, Cinque. Allenatore Matteo Andreoletti

Arbitro: Dylan Marin di Portogruaro

Assistenti: Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo, Simone Milillo di Udine

Reti: 15’ Conti, 93’ Gagliardi

Note: giornata fredda, tipicamente invernale. Spettatori 400 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti Conti, Puka, Areco, Valagussa, Malaguti, Aita, Rancati. Angoli 8-6 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 5’ st.