La Sanremese fa suo il derby sempre meno del re della vetta, Imperia sempre più giù - Riviera24

Sanremo. Nel turno infrasettimanale prima della Santa Pasqua al Ciccione di fronte Imperia e Sanremese in un derby come al solito molto atteso e particolarmente sentito. Diversa la situazione di classifica delle due compagini: i nerazzurri, privi di Losasso e Deiana, sono in piena bagarre per evitare la retrocessione in Eccellenza e hanno assoluto bisogno di punti; la Sanremese, reduce da 13 risultati utili consecutivi, deve vincere per continuare la rincorsa al Novara capolista. Mister Soda schiera l’ex Castaldo al centro della difesa e in avanti si affida all’estro di Lupoli; Andreoletti lascia inizialmente Gemignani e Vita in panchina e lancia dall’inizio Valagussa e Scalzi. Fuorigioco Nouri per un pestone rimediato ad un piede.

La Sanremese inizia subito forte: al 5’ un bel tiro di Gagliardi viene respinto da Bova. Un minuto dopo ci prova Anastasia, Bova si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner ancora Bova col corpo sventa la minaccia.

L’Imperia risponde al 9’: dopo una spizzata di Lupoli, il tentativo di Cassata si perde sul fondo. Al 21’ tiro di Gagliardi, palla a lato.

Il gol matuziano è maturo e arriva un minuto dopo: Gagliardi per Scalzi, cross dalla destra, tocco decisivo di Conti e palla in rete! Nulla da fare per Bova. Sanremese in vantaggio!

Gagliardi è scatenato e vuole a tutti i costi la marcatura personale: il numero 10 ci riprova con una bella girata al 28’, la palla termina fuori a fil di palo.

Al 30’ Lupoli si gira in area di prima intenzione col sinistro, ma la mira è imprecisa e la palla termina alta sulla traversa. Il primo tempo si chiude con i biancoazzurri in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa l’Imperia cerca subito il pareggio: al 46’ tiro di Giglio dalla destra, Malaguti si rifugia in corner; dalla bandierina batte Coppola, inserimento di Castaldo che colpisce di testa, Malaguti para a terra.

Al 49’ tiro centrale di Scalzi, nessun problema per Bova. Al 54’ lo stesso Scalzi vince un paio di contrasti, poi spara un bolide dal limite, Bova vola e devia in corner. Al 60’ primo cambio nella Sanremese: esce Anastasia, entra Gemignani. Al 64’ punizione dal limite per l’Imperia: batte il nuovo entrato Rosati, para Malaguti. Al 67’ doppia sostituzione tra i matuziani: entrano Giacchino e Vita, escono Conti e Valagussa.

Al 71’ palla buona in area per Carletti sulla destra, conclusione forte in diagonale, Malaguti si tuffa e mette in angolo. Al 73’ la Sanremese ha l’occasione per siglare il raddoppio: azione personale di Vita dalla sinistra, inserimento centrale di Larotonda, Bova chiude lo specchio della porta ed evita il peggio. Al 75’ Nossa rimedia un colpo alla coscia sinistra ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Pantano. Al 77’ Virga in uscita perde palla ed innesca il contropiede matuziano, Scalzi viene atterrato in area da Giglio e l’arbitro Sacchi di Macerata indica il dischetto: dagli undici metri va lo stesso Scalzi: palla da una parte, portiere dall’altra e Sanremese che si porta sul 2-0!

All’83’ ultima sostituzione nella Sanremese: esce Scalzi, entra Cinque. All’85’ tiro di Vita, Bova para senza problemi. Al 93’ si rinnova il duello tra Vita e il portiere dell’Imperia: stavolta il numero 1 nerazzurro compie un grande intervento e mette in angolo un tiro a botta sicura dell’attaccante.

Nonostante i sette minuti concessi dall’arbitro il risultato non cambia più. Finisce 2-0 per la Sanremese che espugna anche il Ciccione, conquista il quattordicesimo risultato utile consecutivo e continua la corsa sul Novara anche oggi vittorioso in casa col Pont Donnaz. Nel prossimo turno, sabato 23 aprile, dopo la sosta pasquale, la Sanremese al Comunale ospiterà il Bra.

Il tabellino:

Imperia: Bova, Carletti, Petti, Morchio (90’ Fatnassi), Castaldo, Virga, Coppola (90’ Cappelluzzo), Giglio, Cassata, Lupoli (60’ Rosati), Montanari. A disposizione: Cefariello, Fazio, Pillon, Mara, Colantonio, Minasso. Allenatore Antonio Soda

Sanremese: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (60’ Gemignani), Gagliardi, Aita, Valagussa (67’ Vita), Nossa (75’ Pantano), Scalzi (83’ Cinque), Larotonda, Conti (67’ Giacchino). A disposizione: Bohli, Maglione, Dacosta, Piu. Allenatore Matteo Andreoletti

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Simone Piomboni di Città di Castello, Gian Marco Cardinale di Perugia

Reti: 22’ Conti, 79’ Scalzi (rigore)

Note: giornata di sole, clima primaverile. Spettatori 600 con rappresentanza ospite. Ammoniti Valagussa, Conti, Giglio, Cassata, Cappelluzzo. Angoli 6-3 per la Sanremese. Recupero 0’ pt, 7’ st.