La sanremese Angelica Sara si mette in mostra al Taça Internacional Maia Jovem 2022 - Riviera24

Sanremo. Angelica Sara del Tennis Sanremo ha partecipato al Taça Internacional Maia Jovem 2022, torneo di tennis super categoria in programma dal 4 al 10 aprile a Maia in Portogallo.

La sanremese, detta Geky, nel singolare Girls 14, si è messa in mostra, soprattutto per la sua efficacia e la sua resilienza, sconfiggendo subito Sofiya Shymanska in due set per 6-4 6-3, poi battendo Annabel Hristova in due set per 6-4 6-2 e infine superando la francese Massiva Boukirat in due set per 6-3 7-5 riuscendo ad arrivare così ai quarti di finale dove oggi ha affrontato Julie Pastikova, contro la quale però alla fine ha perso in due set per 4-6 1-6.

La giovane tennista di Sanremo è scesa in campo anche per il doppio Girls 14 della XXVIII edizione dell’International Tennis Cup super categoria, dove, insieme a Rebecca Malmstrom, è riuscita a battere la coppia formata da Stella Horacek e Lea Sabadi in due set per 6-1 6-4 ma ha perso però in tre set per 6-7(1) 6-3 5-10 contro il duo formato da Maryia Kolas e Sofia Kryvoruchko.