La Polizia di Stato compie 170 anni, a Imperia celebrazioni in piazza San Giovanni - Riviera24

Imperia. Martedì 12 aprile la Questura di Imperia celebra il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, col tema “Esserci sempre”, per sottolineare l’importanza del servizio e della vicinanza ai cittadini.

La celebrazione, con un appuntamento alle 10 presso piazza San Giovanni ad Imperia, alla presenza del prefetto Armando Nanei, del questore della provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore, dei funzionari ed appartenenti alla Polizia di Stato, delle autorità religiose, civili, militari, costituisce l’occasione per premiare gli operatori meritevoli della Polizia di Stato impiegati in attività di particolare rilievo.

Per l’occasione, verranno premiati una rappresentanza degli studenti che hanno partecipato al progetto “Pretendiamo Legalità” e che hanno realizzato degli elaborati sul tema. Al termine della cerimonia seguirà una visita all’esposizione dei lavori degli studenti coinvolti nel progetto “PretenDiamo legalità” presso la biblioteca civica di Imperia.

UN ANNO DI LAVORO IN NUMERI: i risultati ottenuti dalla questura di Imperia e dai commissariati della provincia

Nella provincia di Imperia, dal 1° marzo 2021 al 1° marzo 2022, nell’ambito dell’attività del controllo del territorio, la Questura ed i Commissariati della provincia hanno denunciato in totale 1163 persone ed arrestato 168 soggetti. Gli interventi delle volanti sono stato 5.800. 45.400 le persone identificate e 17.280 i veicoli controllati.

Sono stati sequestrati 261 kg di sostanza stupefacente; un particolare plauso deve essere rivolto al Commissariato di Sanremo, poiché di questi 261 kg ne ha sequestrati 250.

Le ordinanze di ordine pubblico adottate nel corso dell’anno 2021-2022 ammontano a 900. Nello specifico, per il rispetto della normativa Covid 19 sono state emesse 140 ordinanze, che hanno previsto l’impiego di quasi 3000 uomini della Polizia di Stato.

Nell’ambito dell’attività della Squadra Mobile, diverse sono state le misure cautelari applicate nei confronti di soggetti resisi responsabili di delitti in danno delle fasce deboli. Esemplificativa la delicata indagine sfociata, nel marzo 2021, nell’arresto di un soggetto accusato di violenza sessuale ai danni di una minore. Degna di menzione è anche l’indagine condotta nell’estremo ponente ligure che, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ha portato all’arresto di due soggetti ritenuti responsabili di usura ed estorsione aggravata e continuata in concorso, uno dei quali localizzato e catturato in Francia.

Il Settore Polizia di Frontiera, nell’incessante attività di contrasto all’immigrazione clandestina sulla linea di confine, ha gestito 24.755 respingimenti, effettuato 7.000 pattuglie, di cui 504 della squadra mista. 205 gli arresti effettuati, 92.300 le persone identificate e 12.384 i veicoli controllati.

I posti Polfer di Imperia, Ventimiglia e Sanremo, impegnati giornalmente nel garantire la sicurezza dei trasporti, hanno effettuato in totale 15 arresti, denunciato 85 persone, effettuato 2585 pattuglie e controllato 19720 persone e veicoli.

La Sezione di Polizia Postale ha monitorato 538 siti web, denunciato 188 persone e arrestate 2. Sono 58 le persone segnalate all’autorità giudiziaria e 3 le persone ed i veicoli controllati.

5404 le pattuglie effettuate dalla Sezione di Polizia Stradale di Imperia per garantire la guida in sicurezza; nell’ambito dell’attività posta in essere sono state erogate 10620 sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada. Nell’ambito dell’attività operativa, 106 sono le persone denunciate, 4 le persone arrestate e 1132 i kg di stupefacenti sequestrati.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia ha riportato ottimi risultati, avendo effettuato quest’anno 772 ordini di espulsione ad altrettanti cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, a fronte dei 398 ordini dell’anno scorso. 681 gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale rispetto ai 457 dell’anno precedente. Gli accompagnamenti ai centri Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono quadruplicati, passando dai 18 dell’anno scorso ai 79 di quest’anno. 3 gli accompagnamenti alla frontiera.

Sul fronte delle misure di prevenzione, la Divisione Anticrimine della Questura ha notificato 31 fogli di via nei confronti di soggetti pericolosi che non avevano titolo a dimorare nella provincia di Imperia, 53 Avvisi Orali nei confronti di soggetti di conclamata pericolosità, 14 ammonimenti elevati ad altrettanti soggetti autori di maltrattamenti e atti persecutori. Per la prima volta dalla recente modifica legislativa è stata applicata la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di uno stalker.

Durante l’attività programmata per l’anno scolastico 2021-2022 la Polizia di Stato ha partecipato attivamente al progetto “PretenDiamo Legalità” ed è stata presente in 40 classi e 15 istituti di scuola primaria e secondaria della Provincia, al fine di instaurare un rapporto diretto con i giovani ed affrontare con loro temi importanti ed attuali quali la legalità, il corretto utilizzo dei social network, il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, la violenza di genere, le conseguenze che derivano dal consumo di droga e alcol e l’educazione stradale. 800 circa gli studenti coinvolti nel progetto.

Impegnati nell’iniziativa sono stati gli specialisti del settore e con anni di esperienza nella Polizia di prossimità: personale della Questura e dei Commissariati, operatori della polizia stradale e della polizia postale.

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre 2021, e nella giornata della festa della donna, l’8 marzo, sono stati organizzati specifici incontri formativi in scuole primarie e secondarie di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Il grande impegno profuso dal personale della Questura, dei Commissariati e delle Specialità, quotidianamente impegnati nell’attività di promozione della cultura della legalità nelle scuole, ha permesso di raggiungere numerosi istituti scolastici, in città quali Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Arma di Taggia, Diano Marina, Pontedassio, Bordighera.

Nell’ambito della Polizia di prossimità la Questura di Imperia ha organizzato una cerimonia per la consegna dei regali ai bambini pazienti del reparto di pediatria e per l’apposizione di un simbolo natalizio all’albero ospedaliero, nonchè per augurare buone feste anche al personale medico. Nell’ambito delle iniziative a livello nazionale per ricordare la figura di Giovanni Palatucci, la Questura di Imperia ha voluto organizzare una giornata di commemorazione presso la scuola Bianchieri di Ventimiglia e gli ha voluto dedicare, con la collaborazione dell’Anps e del Comune di Ventimiglia, una targa ed un albero di ulivo, simbolo di pace, salvezza e prosperità per le generazioni future.