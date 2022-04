La Polisportiva Vallecrosia Academy organizza un torneo per i Piccoli Amici 2015-16 - Riviera24

Vallecrosia. La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy il 23 aprile organizza allo “Zaccari” a Camporosso un torneo rivolto ai Piccoli Amici 2015-16.

Durante la giornata, oltre ai biancorossi, scenderanno in campo diverse squadre: Sanremese, Ventimiglia A, Asd Taggia A, Rapid Menton A, Camporosso, Asd Taggia B, Rapid Menton B, Asd Taggia C, Ventimiglia B. I giovani calciatori si affronteranno sia sul campo in erba che su quello in sintetico fino alle 16.30, quando si terrà la premiazione.

«Un’occasione per poter giocare a calcio ma anche per crescere ed imparare» – dice la Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy.