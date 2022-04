La Polisportiva Vallecrosia Academy organizza tornei per il settore giovanile - Riviera24

Vallecrosia. La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy organizzerà, da aprile a giugno allo “Zaccari” a Camporosso, dei tornei rivolti al settore giovanile.

Si inizierà il 23 aprile con una manifestazione rivolta alla Scuola Calcio 2015, 2016 e 2017 a 5. Il 25 aprile, invece, scenderanno in campo i Primi Calci 2013 a 7 e i Primi Calci 2014 a 5 mentre dal 30 aprile al 1 maggio si terrà un evento dedicato ai Pulcini 1° anno, leva 2012 a 7.

L’8 maggio giocheranno i Pulcini 2° anno, leva 2011 a 7 mentre il 13, il 14 e il 15 maggio andrà in scena un evento dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra rivolto agli Allievi 2006 a 11, ai Primi Calci 2013 a 5 e ai Primi Calci 2014 a 5 di tutte le Academy Torino Fc. Il 29 maggio, invece, si terrà un torneo per gli Esordienti 2010 a 9. L’11 giugno verrà organizzata una manifestazione per gli Allievi 2006 a 11 mentre il 12 giugno andrà in scena un torneo per i Giovanissimi U14, leva 2008 a 11.

«L’iscrizione ai tornei è gratuita. Tutti i nostri tornei sono organizzati in conformità alle direttive Figc e a quanto specificato dalla tabella modalità di gioco – categorie di base e giovanili 2021-2022. Saranno occasioni per poter giocare a calcio ma anche per crescere ed imparare» – dice la società.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria della Polisportiva Vallecrosia Academy al 3667757643, Luisella Desiderato al 329/3482973 o il direttore tecnico Francesco Lapa al 380/5074892.