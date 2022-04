La Hyundai i20 N Rally2 di Basso e Granai al via del 69° Rallye Sanremo - Riviera24

Sanremo. Nel fine settimana dell’8-9 aprile si disputa il 69° Rallye Sanremo, secondo dei sette appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Hyundai Rally Team Italia sarà al via con l’equipaggio composto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, alla guida di una i20 N Rally2 gommata Pirelli del team Friulmotor.

Il campione italiano in carica ha debuttato sulla nuova Hyundai i20 N Rally2 circa un mese fa al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu), chiudendo al terzo posto assoluto dopo due tappe in crescendo. Per il 48enne pilota trevigiano il Rallye Sanremo rappresenta un’ottima opportunità per migliorare la sua posizione in classifica, vista la buona conoscenza della competizione che lo ha visto vincitore ben tre volte (2008-2012-2013), quando era valido anche per il Campionato Europeo Rally, e altrettante volte è salito sul podio.

«Non vedo l’ora di tornare a correre dopo oltre un mese dal Rally Il Ciocco» – racconta Basso – «Nel frattempo mi sono mantenuto in forma atleticamente e ho cercato di preparare al meglio la nuova gara. Con il team Friulmotor e i tecnici di Hyundai e Pirelli abbiamo svolto una sessione di test per affinare una serie di dettagli tecnici e provare qualche novità arrivata direttamente dalla casa madre. Sanremo è diverso dagli altri rally su asfalto, non per niente lo chiamano l’università dei rally. È una gara impegnativa con strade molto guidate con tante curve e pochi allunghi. Non c’è più la Ronde da 40 km che lo caratterizzava in passato, ma c’è il Langan molto lungo e il fascino della notte. Tutte situazioni che ai piloti della mia generazione piacciono parecchio. Confido nelle qualità della mia nuova vettura che sto scoprendo km dopo km. Spero di partire subito con un set-up ideale per le condizioni che troveremo e sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni con il team».

La storica gara ligure, che per tanti anni è stata appuntamento nazionale del Mondiale Rally e dell’Europeo, ripropone prove speciali molto impegnative a partire dal glorioso Langan, quest’anno nella versione da 19 km, assieme a Vignai, Bignone e Passo Teglia. Una delle prerogative da sempre del Sanremo è che la parte conclusiva della prima giornata si conclude in tarda serata con i fari supplementari montati sul cofano. Anche questo potrà fare la differenza tra i migliori. In questa 69° edizione sono presenti 138 vetture iscritte al CIAR e al CRZ. Nella gara principale saranno presenti 19 Rally2 come la Hyundai i20 N, vetture 1.600 turbo da circa 300 cv a trazione integrale sicure protagoniste nella lotta per il podio assoluto, guidate da piloti internazionali provenienti anche dal Campionato del Mondo.

Il 69° Rallye Sanremo in breve

Venerdì 8 aprile – 8-10 shakedown a San Romolo (Im); 14:00 partenza P.le Adolfo Rava Sanremo (Im); 15 power stage televisiva Vigne di Bajardo (km 2,27) trasmessa da Rai Sport e Aci Sport. A seguire altre quattro PS: Vignai 1 e 2 (14,23 km) e Bignone 1 e 2 (10,51 km). 21:15 arrivo alla Vecchia Stazione a Sanremo.

Sabato 9 aprile – 8:30 partenza seconda sezione dalla Stazione Vecchia a Sanremo per le successive 6 prove speciali (3 da ripetere 2 volte): Passo Teglia 1 e 2 (9,17 km), Langan 1 e 2 (19, 00 km) e Semoigo 1 e 2 (7,36 km). 17:20 conclusione con arrivo P.le Adolfo Rava, Sanremo. Percorso: 11 prove speciali interamente su asfalto per 122,81 km (26,6%) cronometrati assieme a 339,08 km di trasferimenti per un totale di 461,89 km di gara.