La Granfondo “El Diablo” passa per Ranzo, Vessalico, Pieve di Teco e Pornassio

Imperia. Dopo la tappa del “Trofeo Ponente in Rosa” e il “Trofeo Città di Ceriale” per le ragazze juniores, domenica 10 aprile prenderà il via la Granfondo “El Diablo”, dedicata all’amato campione Claudio Chiappucci, protagonista lo scorso anno a Ceriale in occasione della corsa ciclistica, valida come prova per il campionato nazionale Acsi e valevole per il circuito Trofeo Loabikers.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, era stata presentata in anteprima presso la Regione Liguria, alla presenza del sindaco Luigi Romano. La gara, organizzata del gruppo sportivo Loabikers, con il patrocinio del Comune di Ceriale vedrà il via alle 9.30. La Granfondo “El Diablo” prevede un percorso impegnativo di 96.743 km e oltre 1.764 metri di dislivello: due salite impegnative a Pornassio sul Colle di Nava e poi una seconda ascesa sul Colle Caprauna, nel cuore delle Alpi liguri tra Piemonte e Liguria, lungo la strada che collega le valli Pennavaira e Arroscia. La partenza e l’arrivo saranno situati sul panoramico lungomare Armando Diaz, ai piedi del bastione.

Sono ammessi tutti i cicloamatori e cicloturisti di ambo i sessi, italiani e stranieri compresi tra i 16 e 75 anni, purché tesserati alla FCI o a enti della Consulta Nazionale e ai non tesserati ma in possesso di certificato medico attestante la sana e robusta costituzione. Da parte degli organizzatori si attende una grande partecipazione alla gara ciclistica. Tra i premi in palio per i partecipanti alla manifestazione ciclistica: il residence Oliveto, il residence Sabrina e il residence Arancia 145, offrono un soggiorno gratuito valido per due persone e per due notti. Prevista una estrazione a sorteggio prima della partenza.

Per lo svolgimento della manifestazione sportiva è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per tutto il percorso della gara ciclistica, che riguarda diversi comuni (Albenga, Villanova D’Albenga Ortovero, Ranzo, Vessalico, Pieve di Teco, Pornassio, Caprauna, Alto, Nasino, Zuccarello, e Cisano sul Neva). In ogni caso, la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente. Saranno comunque indicate con apposita comunicazione e segnaletica percorsi alternativi e tutte le informazioni utili sulla viabilità.