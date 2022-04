La compagnia Ariston Proballet di Sanremo organizza stage e workshop di danza a Loano

Sanremo. Dal 14 al 16 aprile il PalaGarassini di Loano ospiterà “Loano danza oltre…”, stage e workshop di danza organizzato dalla compagnia Ariston Proballet di Sanremo con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport di Loano.

Durante lo stage (al quale prenderanno parte i danzatori professionisti della compagnia Ariston Proballet, i suoi direttori Sabrina Rinaldi e Marcello Algeri e professionisti ed insegnanti del panorama della danza internazionale), come riportato da Ivg, verrà fornito un ampio background conoscitivo che aiuterà i partecipanti a potenziare le proprie capacità espressive, tecniche e fisiche legate alla danza, nonché le competenze necessarie per riconoscere e perfezionare il proprio linguaggio del corpo e riscoprire l’autenticità e la valenza del gesto nella danza.

Verranno effettuate, studiate e lavorate molte delle preparazioni fisiche, artistiche e psicologiche che occorrono per vivere al meglio le discipline della danza e del balletto. Sono previste lezioni di danza classica e punte, modern, laboratorio coreografico, sbarra a terra.

Il corpo docenti è composto da: Sabrina Rinaldi, insegnante di danza classica; Marcello Algeri, responsabile del laboratorio coreografico; George Postelnicu, docente di danza classica; Michael Fuscaldo, docente di danza contemporanea.

Il coreografo Marcello Algeri terrà una selezione per il progetto coreografico giovani “Dada Contemporary Ballet” per la realizzazione degli spettacoli “Romeo and Juliet” e “Mozart Requiem” e per l’organico della compagnia Ariston Proballet. Il 15 aprile presso il teatro Gassman di Borgio Verezzi andrà in scena “Home”, spettacolo contro la guerra della compagnia Dada.