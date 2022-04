Infrastrutture, Giampedrone: «Bene nomina di commissario per variante Aurelia di Sanremo»

Sanremo. «Sono soddisfatto che la Commissione Lavori Pubblici abbia approvato la proposta di individuazione di un Commissario nella persona di Matteo Castiglioni per il tratto di variante alla Statale Aurelia di Sanremo (Sanremo Centro-Sanremo Foce). Questo risultato è frutto di un impegno importante del territorio e della Regione Liguria, come da nostra richiesta specifica al Governo. Bene anche che la stessa Commissione abbia deciso di raccomandare al governo l’importanza strategica dell’opera di completamento del sistema delle varianti Aurelie individuata nella tratta di Ventimiglia, per un futuro commissariamento. Ritengo importante che sia stato individuato come Commissario Matteo Castiglioni, con il quale già lavoriamo per tutte le altre tratte». Così dice l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

«Questa buona notizia – prosegue Giampedrone – arriva nel giorno in cui, dopo un confronto già avvenuto con la città di Savona sui lotti di competenza, abbiamo avviato insieme ad Anas il tavolo tecnico di confronto con il Comune di Imperia al fine di condividere nel più breve tempo possibile il tracciato definitivo di questo tratto, per procedere con la progettazione e la richiesta dei finanziamenti necessari. Con questo obiettivo Regione ha già indicato quest’opera al ministero come prioritaria per l’inserimento nel prossimo contratto di Programma Anas. Sempre in relazione a questo tratto, abbiamo effettuato oggi un analogo incontro anche con il Comune di Diano Marina con le medesime finalità».

«Abbiamo chiesto fin d’ora ad Anas – conclude Giampedrone – di tener conto nell’avanzamento progettuale della possibilità di suddivisione dell’opera relativa alla tratta di Imperia in lotti funzionali, finanziabili separatamente».