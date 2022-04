Indice del dono 2022, Lucinasco primo comune dell’Imperiese per donazione di organi e tessuti

Imperia. È Lucinasco il comune dell’Imperiese più virtuoso per donazione di organi e tessuti secondo l’edizione 2022 dell’”Indice di dono”, report realizzato dal Centro nazionale trapianti utilizzando i numeri registrati al momento della dichiarazione di volontà durante l’emissione della carta d’identità elettronica nel 2021.

«Esprimo piena soddisfazione per la scelta volontaria e consapevole dei miei concittadini a favore della donazione di organi e tessuti. Contribuire a salvare della vite aiutando pazienti in attesa di trapianto sono convinta sia un gesto, considerate anche le implicazioni sul piano etico, di grande altruismo. Ritengo inoltre un valore aggiunto il fatto che la risposta affermativa sia arrivata soprattutto dai giovani; a loro va il mio più grande ringraziamento» ha dichiarato Marilena Abbo, sindaco di Lucinasco, in merito allo studio pubblicato in vista della Giornata della donazione che ricade il 24 aprile e che vede la provincia di Imperia al 55° posto nella classifica nazionale con un indice di dono del 59,62 con 69,3% di persone favorevoli e 30,7% contrari.

Nel piccolo paese che sorge sulle alture dell’estremo Ponente ligure e in cui risiedono 285 abitanti, l’indice di dono è dell’80,38 con 90,5% favorevoli e 9,5% contrari. In Liguria precede il comune imperiese solo Mele, in provincia di Genova, in cui il dato ha raggiunto l’81,08 con una percentuale di favorevoli del 99%, segue infine Pallare, nel Savonese, con un indice di dono del 78,49 e consensi pari al 100%.