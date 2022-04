Taggia. Sono 4 i chilometri di coda segnalati nel tratto di autostrada fra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione Italia a causa dei lavori in corso iniziati questa mattina alle ore 10.

Il tratto tra Andora e Albenga è invece interessato da 3km di coda sempre a causa di lavori in corso mentre si segnala l’assenza di GPL all stazione di rifornimento del Conioli sud in direzione Italia.