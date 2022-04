Incendio in corso in zona Poggi: intervenuto l’elicottero

Imperia. Sono tutt’ora in corso le operazioni per domare un incendio divampato in zona Poggi a causa del quale è stata anche chiusa una strada.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, una squadra della Protezione Civile Comunale di Imperia, la protezione civile della Santissima Trinità e i carabinieri forestali che stanno indagando sulle possibili responsabilità.

Per domare il rogo è stato anche richiesto l’intervento dell’elicottero del Servizio Regionale Antincendio Boschivo.