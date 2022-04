Incendi nell’Imperiese, denunciate cinque persone

Imperia. I carabinieri forestali hanno denunciato cinque persone, accusate di incendio colposo, per due roghi che, complessivamente, hanno distrutto 22,5 ettari di vegetazione.

In particolare, per l’incendio in località Beuzi, sulle alture di Sanremo, divampato lo scorso 8 aprile, le persone segnalate alla Procura sono tre: il proprietario del terreno e due aiutanti ai quali sarebbe sfuggito un rogo acceso per eliminare scarti vegetali. Le fiamme hanno seriamente danneggiato un canile. Fortunatamente gli animali erano stati messi in salvo prima che le fiamme raggiungessero la struttura. Le fiamme hanno divorato 20 ettari di uliveti incolti, pineta di pino d’Aleppo e macchia mediterranea.

Due, invece, le persone denunciate per l’incendio di Poggi, nell’entroterra di Imperia. Nei guai sono finiti due uomini che avevano bruciato residui vegetali per conto del proprietario del terreno, che al momento del disastro era assente. Le fiamme hanno bruciato due ettari e mezzo di uliveti e sterpaglie.