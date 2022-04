Inaugurato il nuovo campo scuola per Mountain Bike a Imperia in zona San Lazzaro

Imperia. Si é svolta oggi pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo scuola per mountain bike in zona San Lazzaro a Imperia.

Un’area completamente riqualificata e messa a disposizione dei cittadini amanti della natura e della bicicletta.

In questo campo l’ASD Mtb Imperia svolgerà tutta una serie di corsi per insegnare ad andare in sicurezza in mountain bike così da poter affrontare ogni tipo di percorso dal più semplice al più difficile.

Grande la soddisfazione espressa dall’assessore Simone Vassallo che ai nostri microfoni ha spiegato anche le prospettive future dell’area.

Presente alla cerimonia anche il consigliere Antonello Motosso in veste di fiduciario del Coni di Imperia.

In seguito all’inaugurazione sono stati tantissimi i bambini e anche gli adulti che hanno provato ad andare in bici nei percorsi del campo.

Intervistati ai nostri microfoni la presidente dell’ASD Mtb Imperia Barbara Tedesco ci ha spiegato assieme all’istruttore Giancarlo Ranieri come sono strutturati i corsi proposti dall’associazione.