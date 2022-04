Inaugurata "Sanremo Pride 1972-2022 - Una Comunità in Mostra", aspettando il gay pride - Riviera24

Sanremo. Inaugurata stamane al Palafiori di corso Garibaldi la mostra “Sanremo Pride 1972-2022 – Una Comunità in Mostra”, in occasione del cinquantennale della prima manifestazione Lgbt + in Italia, svoltasi proprio per le strade della Città dei Fiori. Oggi pomeriggio, per le vie del centro, sarà la volta di un vero e proprio “Gay Pride”.

«La mostra di oggi vuole essere testimonianza di un percorso importante – spiega l’assessore Silvana Ormea – quello dedicato alla storia e alle persone del movimento Lgbt + italiano che, lo ricordiamo ancora una volta, proprio nella nostra città ha avuto inizio il 5 aprile 1972. Sarà molto interessante ripercorrere i fatti legati alla manifestazione tenutasi al Casinò nell’aprile del 1972 attraverso manifesti, fotografie, articoli di giornali, pannelli cronologici, quadri fotografici e illustrativi, sezioni informative e interattive. Il tutto allestito con molta cura da Arcigay che ha saputo realizzare diversi focus all’interno di quest’esposizione: un focus sulla storia della deportazione e del confino delle persone omosessuali durante il nazifascismo, uno sul manicomio per la repressione dell’omosessualità, uno sulla storia di Arcigay, solo per citarne alcuni. Grazie quindi ad Arcigay per questa mostra che partirà da Sanremo per fare tappa in altre città, in un percorso itinerante a cura delle associazioni Arcigay territoriali».