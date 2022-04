In Consiglio regionale approvata la modifica sulla normativa nazionale sulla responsabilità penale dei sindaci - Riviera24

Genova. Nel pomeriggio di oggi si è svolta un’altra seduta del Consiglio regionale. Sono stati affrontati diversi temi:

Mantenimento di Villa Cilea a Varazze tra il patrimonio pubblico con scopi culturali

Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 444, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto da tutto il gruppo, con cui si impegna la giunta affinché sensibilizzi il Ministero della Cultura (MiC), sulla necessità di provvedere con risorse proprie alla contrattazione preliminare e all’acquisto di Villa Cilea di Varazze, assicurandola al patrimonio pubblico e all’utilizzo culturale, destinandola quindi all’uso più idoneo e confacente agli scopi di mantenimento della storia culturale e tradizionale della Liguria. Nel documento si rileva che l’immobile è stato costruito nell’Ottocento in stile Liberty e che all’interno sono custoditi beni di pregio e che è stato recentemente censito tra i “Luoghi del Cuore” del Fai.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha espresso parere favorevole al documento.

Istituzione di un fondo per la risarcibilità del danno a cose e/o persone

Con 17 voti a favore (maggioranza), 3 contrari (Lista Sansa, Mov5Stelle) e 5 astenuti (Pd- Articolo Uno e Linea Condivisa) è stato approvato l’ordine del giorno 480, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto da tutto il gruppo, con cui si impegna la giunta ad intervenire presso il Governo affinché sia istituito un fondo, da finanziare con risorse diverse rispetto a quelle odierne, prevedendo una terza tipologia, a completamento dell’articolo 25 della legge 157 del 1992, istituendo presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni la risarcibilità del danno a cose e/o a persone riconducibile ad animali selvatici. Nel documento si chiede, inoltre, che il fondo sia previsto al di fuori della forma prevista al successivo articolo 26, dove si stabilisce di reperire i denari per i

risarcimenti dai tesserini venatori e, quindi, sia inserita nel bilancio dello Stato.

L’assessore alla caccia Alessandro Piana ha condiviso la richiesta del proponente. Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha ricordato la proposta di legge regionale, avanzata nel marzo scorso dal gruppo su questo tema e bocciata dal Consiglio, e ha dichiarato che l’ordine del giorno è incompleto; Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente)

ha ritenuto insufficiente l’ordine del giorno per risolvere il problema.

Adesione al Manifesto Equal Panel sulla parità di rappresentanza

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione 47, presentata da Luca Garibaldi (Pd- Articolo Uno), e sottoscritta dai colleghi del gruppo, con cui si impegna la giunta ad aderire ai principi ispiratori e alle buone pratiche del Manifesto “Equal Panel” promosso dall’Associazione EWMD Italia (European Women’s Management Development Network) per l’equilibrio di genere nei panel di conferenze, seminari, tavoli, comitati ed eventi, per assicurare che l’organizzazione di eventi pubblici in cui è coinvolta la Regione, come la concessione di sostegni e patrocini ad iniziative, si svolgano nel rispetto di una equa rappresentanza femminile, e a promuovere queste buone prassi anche nell’ambito degli enti regionali, le aziende regionali, le Società ed altri enti privati a partecipazione

regionale.

Modificare la normativa nazionale sulla responsabilità penale dei sindaci

Il Consiglio ha approvato con 23 voti a favore e due astenuti (Lista Ferruccio Sansa presidente) la mozione 50, presentata da Luca Garibaldi (Pd- Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, con cui si impegna la giunta a sostenere anche in Conferenza delle Regioni l’appello promosso dal presidente dell’ANCI e sottoscritto da migliaia di primi cittadini, compresi molti sindaci liguri, di ogni schieramento politico, affinché a livello nazionale si proceda in tempi rapidi ad una revisione della normativa concernente la responsabilità penale dei sindaci. Nel documento si ricorda che anche il presidente di ANCI, Antonio Decaro, ha posto il tema in quanto «se si continua così, già accade per i piccoli Comuni, non avremo più cittadini disposti ad assumere la carica di sindaco».

Claudio Muzio (FI) ha chiesto di sottoscrivere la mozione; anche Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Lilli Lauro e Chiara Cerri del gruppo Cambiamo con Toti presidente, Sandro Garibaldi (Lega Liguria – Salvini) e Stefano Balleari (Fdi) hanno chiesto, a nome dei rispettivi gruppi, di sottoscrivere il documento; Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha annunciato voto favorevole e ha chiesto di sottoscrivere il documento; Roberto Arboscello, Armando Sanna e Davide Natale del gruppo Pd-Articolo Uno hanno ribadito in aula parere favorevole alla mozione. Il vicepresidente Alessandro Piana ha espresso, a nome della giunta, parere favorevole.

Dispositivi laser Co2 per malati oncologici

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione 63 (Claudio Muzio) che impegna la giunta ad attivarsi per dotare gli ospedali di laser CO2 utili per il trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale e ad attuare campagne per una maggiore informazione su questa terapia. Nel documento si rileva che l’impiego del laser, una tecnica indolore e mini-invasiva, è un’opzione efficace in quanto agisce creando delle microlesioni che innescano un processo di riequilibrio della mucosa vaginale attraverso la produzione di nuovo collagene e si rileva che l’atrofia vaginale inizia a manifestarsi tra i 45 e 55 anni, ma può colpire anche donne più giovani, oltre che a seguito di terapie antitumorali, anche nel periodo post-parto, durante l’allattamento, oppure nel caso di gravose terapie antibiotiche.