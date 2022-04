Imperia. «Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Scrivo questo brevissimo messaggio di avviso per possibile burrasca di libeccio-ponente che potrebbe andare in scena tra le 19 e le 24 di domani, giovedì 7 aprile. Le raffiche di vento sono previste poter toccare i 70/80 km/h su tutto l’arco provinciale.

Ovviamente ad essere colpita sarà principalmente la costa, anche se il vento avrà una discreta capacità di risalire fino all’interno come in valle Argentina, dove potrebbero giungere raffiche da 50 km/h. Vista l’inclinazione delle correnti, il capo berta (ed in serie il capo mele) farà da scudo e da dopo di esso le località costiere saranno più protette, tanto da arrivare praticamente brezza tra Andora ed Albenga.

Si solleverà in risposta il mare, per il quale sono previste onde con picchi fino a tre metri su quasi tutto l’arco provinciale sempre nello stesso spazio temporale. Si raccomanda di rinforzare gli ormeggi. Bene, per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata e rimando a venerdì col bollettino del weekend».

Nella carta possiamo osservare il momento di massima spinta del vento prevista per ora attorno alla mezzanotte.