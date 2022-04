Sanremo. Sono state oltre 1.500 le persone che nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile, si sono riversate nelle vie del centro della Città dei Fiori per il primo “Gay Pride” sanremese, organizzato da Arcigay Liguria e Arcigay Cuneo in occasione dei 50 anni dalla prima manifestazione con cui il movimento Lgbtq+ italiano rivendicò la propria identità.

Il 5 aprile 1972 infatti andò in scena al Casinò di Sanremo il 1° Congresso internazionale di sessuologia del Centro italiano di sessuologia sul tema “Comportamenti devianti della sessualità umana” e proprio lì decine di militanti Lgbtq+ provenienti da tutta Europa si diedero appuntamento per boicottare l’evento nel quale si parlava di come “curare” l’omosessualità.

Tra musica, striscioni e bandiere, manifestanti di ogni età hanno dato vita a una vera e propria marcia arcobaleno all’insegna dell’uguaglianza partita intorno alle 16 da Pian di Nave per poi sfilare verso Santa Tecla, costeggiare via Nino Bixio passando dalla pista ciclabile, da via Ruffini e via Garibaldi sino a raggiungere piazza Colombo, nel cuore di Sanremo.