Implantologia computer guidata: cos’è e come funziona? Lo spiega il dentista sanremese Simone Marazzi

Sanremo. Lo studio dentistico Marazzi situato nella Città dei Fiori è sempre all’avanguardia nel prendersi cura della salute orale dei pazienti nel miglior modo possibile. Tra le varie tecniche innovative praticate nello studio sanremese c’è anche l’implantologia computer guidata. Di cosa si tratta e come funziona?

Con questa tecnica si può simulare attraverso l’uso del computer l’intervento di inserimento degli impianti mediante la realizzazione di un’elaborazione virtuale della zona in cui saranno successivamente posizionati, in modo da collocarli nel modo corretto e con l’inclinazione giusta.

Ne parliamo con dottor Simone Marazzi, titolare dello studio e punto di riferimento per quanto riguarda l’implantologia:

«L’implantologia computer guidata consente di tagliare i tempi e allo stesso tempo permette di rendere più sicure e precise le diagnosi e i trattamenti implantologici. In sostanza questa tecnica ci dà la possibilità di progettare al computer l’intero intervento chirurgico e ciò consente di conoscere in anticipo, senza ricorrere all’incisione delle gengive, dove posizionare gli impianti dentali», pertanto, niente bisturi e di conseguenza niente punti di sutura, spiega il dottore, rendendo in questo modo la pratica meno invasiva rispetto alla classica implantologia.

«Il nostro laboratorio odontotecnico in questo modo è in grado di realizzare in anticipo la protesi provvisoria. Questa sarà immediatamente disponibile per l’applicazione sugli impianti non appena terminato l’intervento», prosegue il dottore, che evidenzia così i numerosi vantaggi dell’implantologia computer guidata poiché, studiando la situazione al computer prima dell’intervento, è possibile agire generando un beneficio per il paziente in termini di tempo e di interventi invasivi.

