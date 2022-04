Imperia, vertice in Prefettura per la bomba ritrovata nell’Argentina

Imperia. Vertice in Prefettura ad Imperia in queste ore per stabilire le modalità di brillamento o disinnesco della bomba, ritrovata durante alcuni lavori di movimento terra nell’alveo del torrente. Al momento l’ipotesi più probabile è che l’ordigno venga spostato in mare aperto.

A seguito del sopralluogo degli artificieri dell’esercito nel greto del torrente Argentina di sabato scorso, è stata rinvenuta una bomba di aereo americana del peso di circa mille libbre, pari a 454 chilogrammi. L’ordigno inesploso risale alla seconda guerra mondiale.