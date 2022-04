Imperia, università della terza età tra le 12 sedi italiane premiate a Torino

Imperia. L’”Università della Terza Età” di Imperia è stata una delle sedi premiate nel convegno realizzato a Torino, presso la sala convegni del museo Lavazza, dall’Associazione Nazionale UNITRE per celebrare il quarantesimo anniversario di fondazione.

Su 345 sedi di questa associazione presenti in Italia, solo dodici possono vantare un periodo di attività così lungo; in Liguria solamente Imperia ed Alassio e per questo hanno ricevuto un particolare ringraziamento, con l’assegnazione di una targa commemorativa.

L’idea di dare vita ad un progetto con dimensione culturale ed aggregativa rivolto alla terza età fu concepita per la prima volta a Tolosa, in Francia nel 1973. Ripresa in forma embrionale a Torino nel 1975, dal 1982 iniziò a prendere consistenza sul territorio nazionale e ad Imperia trovò subito terreno fertile con la costituzione, il 20 dicembre 1982, della sezione locale dell’UNITRE sotto la presidenza dell’industriale Pietro Isnardi.

Il premio è stato consegnato all’attuale presidente, Nicola Podestà, dalla vicepresidente del Senato, on. Anna Rossomando, alla presenza del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.