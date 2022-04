Imperia, una giornata insieme al gruppo di mutuo aiuto SIAMA

Imperia. “Siamo persone o referti medici?” Questa è una delle tante domande a cui si accosta Marina Sozzi (filosofa, tanatologa, esperta di etica del fine vita, scrittrice, blogger) nel suo libro Non sono il mio tumore, scritto in seguito al superamento della sua malattia.

Le organizzazioni di volontariato S.I.A.M.A. (Siamo insieme per Auto Mutuo Aiuto) ed A.M.A.Li (Auto Mutuo Aiuto Liguria) avranno il grande piacere di ospitarla all’interno dell’evento che si terrà a Imperia il 30 aprile e insieme a lei si cercherà di approfondire che cosa può accadere dentro di noi quando riceviamo la diagnosi di una malattia oncologica.

«Ci accorgeremo che spesso non abbiamo solo bisogno di spiegazioni “biologiche”, ma anche di spiegazioni “biografiche”, che riguardano qualcosa di più profondo di noi stessi, sul senso di ciò che ci sta accadendo. Indipendentemente dal fatto che lo troveremo o no, generalmente la nostra ricerca si muoverà in questa direzione perché è un bisogno dell’uomo in quanto tale. Ci accompagnerà in queste riflessioni anche la D.ssa Anna Gottardi, psicologa e co-fondatrice dell'”Accademia del tempo” di Imperia, che ci aiuterà a puntare l’attenzione su un altra domanda fondamentale su cui dovremmo riflettere per vivere al meglio la nostra esistenza: la percezione del valore del passare del tempo cambia dentro di noi quando siamo in stato di malattia rispetto a quando siamo in stato di salute?» commentano dall’associazione.

Di questo e molto altro si parlerà nell’evento di sabato, in cui ci saranno anche testimonianze dal gruppo A.M.A. “Vivere più di prima”. Si potrà partecipare in presenza, per un massimo di 25 persone, e online per le richieste che supereranno questo limite. La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni scrivere a info@automutuoaiuto-liguria.it