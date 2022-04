Imperia, terminati i lavori di riqualificazione del Parco Urbano

Imperia. Un grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli, per festeggiare l’apertura del rinnovato Parco Urbano a Imperia. L’appuntamento è per il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, a partire dalle ore 11:00. A segnalare il punto di ingresso sarà presente una mongolfiera gonfiabile.

I bambini troveranno ad attenderli zucchero filato e ovetti di cioccolato in omaggio. L’intera giornata sarà caratterizzata da diversi momenti di intrattenimento: truccabimbi, trampolieri ed esibizioni di giocoleria con Fortunello e Marbella della FEM Spettacoli; spettacoli di danza e country a cura dell’ASD Arts Studio e dell’ASD New Movanimart.

L’intervento di riqualificazione, per un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro, ha interessato l’area compresa tra il depuratore e i cantieri navali e rappresenta il primo step del più ampio progetto denominato “Parco dell’Energia”, che sarà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato, per la completa riqualificazione di tutto il parco.

I lavori hanno previsto la realizzazione di un labirinto verde all’ingresso e di un ampio prato centrale, che permetterà, oltre all’uso quotidiano, di ospitare manifestazioni ed eventi all’aperto, con una capienza stimata di 1.500 posti a sedere.

È stata inoltre realizzata una parete verde sul depuratore, con l’idea di non “nascondere” l’impianto, ma di esaltarne la struttura attraverso la realizzazione di una parete fiorita di fronte alla quale riposare lo sguardo. Le essenze sono state scelte per ricreare l’effetto di un tramonto ispirato agli acquarelli realizzati in Italia da William Turner a inizio Ottocento.

Il prato centrale è delimitato a Nord da due colline di ulivi, che servono a mitigare l’impatto visivo della zona adibita a parcheggio, e a Sud da due “stanze verdi”, aree arredate immerse nella natura da dedicare alla lettura e al relax. È stato inserito un nuovo grande gioco in legno per i bambini a forma di imbarcazione ed è stata realizzata un’ampia area cani.

La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Gian Marco Schivo, che ha curato anche la progettazione.

«Restituiamo alla città un altro spazio completamente riqualificato, pensato per essere vissuto da tutti, a partire dalle famiglie. Per questo abbiamo scelto di invitare tutta la cittadinanza a festeggiare con noi questa apertura, con un picnic sul prato e una giornata all’aria aperta piena di svago. Stiamo già lavorando su tutta la restante parte del parco con l’obiettivo di unire la città, coniugando sviluppo e tutela dell’ambiente. Vogliamo collegare la banchina di Oneglia a quella di Porto Maurizio e il parco può e deve diventare il punto di congiunzione», afferma il sindaco Claudio Scajola.

«È stato fatto un lavoro enorme, con grande attenzione ai dettagli. Sono certa che questo nuovo parco diventerà un luogo del cuore per gli imperiesi, ma anche un motivo di orgoglio da mostrare ai nostri turisti. S’inserisce inoltre benissimo nell’ottica di autentica attenzione all’ambiente che l’Amministrazione sta portando avanti ormai da quattro anni. Ringrazio tutti coloro che renderanno viva la giornata di Pasquetta e aspettiamo tutti con cestino e tovaglia», commenta l’assessore al Verde Pubblico, Laura Gandolfo.