Imperia, Sinol: giovedì 14 aprile i primi risultati delle sperimentazioni - Riviera24

Imperia. Verranno presentati giovedì 14 aprile, alle 17, in live streaming sulla pagina Facebook e sul Canale Youtube di CIA Imperia i primi risultati del Progetto di cooperazione SINOL “Soluzioni meccaniche e di automazione per lo svolgimento in sicurezza delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure”.

Il Progetto SINOL propone un’innovazione per le operazioni in campo, atta a conseguire un miglioramento dei risultati di alcune lavorazioni (in primis la potatura e la raccolta), introducendo una leggera automazione in attività attualmente fatte a mano e che, aspetto tutt’altro che trascurabile, potrebbe portare ad un aumento della sicurezza nelle fasi di lavorazione in campo, in particolare quelle da effettuarsi “in quota”.

Il progetto ha come capofila il CIPAT Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori di Imperia e come partner l’Università di Genova, l’Azienda Agricola Valle Ostilia di San Bartolomeo al Mare (IM) e la Moirano Costruzioni meccaniche di Cisano sul Neva (SV), e verrà realizzato nell’ambito della misura M16.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (“Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI “Partenariato europeo per l’innovazione”). Occorre essere registrati per ricevere il link dello streaming live https://bit.ly/3r81hs2.

L’evento è realizzato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria M16.02 “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Settore agricolo.

Evento realizzato nell’ambito della misura M16.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (“Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”). Settore agricolo. Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali.