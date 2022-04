Imperia, Silp Cgil Uil Polizia: «Servono rinforzi estivi di personale per le volanti, a Sanremo situazione più preoccupante» - Riviera24

Sanremo. «Ieri mattina la segreteria provinciale Silp Cgil Uil Polizia Imperia ha inviato al Questore di Imperia una nota con la quale ha sottolineato come le scelte politiche sulle assunzioni in polizia e la mancanza di una progettualità complessiva che cerchi di arginare la pericolosa deriva che, nel giro di pochissimi anni, rischia di travolgere il sistema sicurezza nella sua interezza, stia colpendo anche la nostra provincia.

L’approssimarsi della stagione estiva ripropone in maniera decisa le difficoltà cui i colleghi dovranno far fronte giorno e notte, con numeri sempre più risicati di personale, con equipaggi giovani, con seri problemi nel riuscire a programmare una seconda volante in maniera continuativa.

A Sanremo la situazione più preoccupante dovuta a diversi fattori: nonostante il plauso che certamente va ai colleghi ed alla loro disponibilità per il raddoppio delle volanti in straordinario, è indubbio che non possa individuarsi in questa ipotesi la soluzione a carenze strutturali, così come è evidente che l’impiego di una sola volante composta da due colleghi giovani, risulta una condizione che richiede tutta l’attenzione possibile da parte dell’amministrazione. Si tenga conto che a giugno saranno trasferiti ad altra sede almeno 6 colleghi e che il rimpiazzo sarà costituito, quasi certamente, da agenti in prova.

Importante poi evidenziare come l’imminente stagione estiva riproporrà, come ogni anno, l’aumento a dismisura di turisti presenti sul territorio, di discoteche e locali aperti in orario notturno , e di interventi delle volanti che, inevitabilmente, si moltiplicheranno, investendo in maniera complessa la Questura ed i Commissariati di Sanremo e Ventimiglia.

Ad Imperia la popolazione come ogni estate arriverà a raddoppiare, così come a Ventimiglia (contesto già appesantito dall’emergenza migranti) ed ovunque, le richieste d’intervento e l’impegno richiesto alle Volanti ed alle Sale Operative sarà impressionante.

Per tutte queste ragioni, a tutela dei colleghi, abbiamo invitato il Questore ad intervenire presso il Dipartimento con una richiesta importante di rinforzi di personale da assegnare a compiti di controllo del territorio e costituzione in maniera stabile di una seconda Volante per tutta la stagione estiva a Imperia, Sanremo e Ventimiglia, Nel contempo è stato richiesto a livello ministeriale l’intervento della nostra Segreteria Nazionale per le medesime ragioni».