Imperia, Serenella Sossi in lutto per la scomparsa della gallerista Chantal Lora

Imperia. L’artista Serenella Sossi è in lutto per la scomparsa di Chantal Lora, direttrice della Galleria Monteoliveto.

«È con profondo dolore che vi informiamo che la nostra Chantal è venuta a mancare stamattina. Ci mancherà moltissimo a tutti». Ne danno il triste annuncio Gilbert e Antonio Nicola Ciervo della Monteoliveto Gallery.

«Grande il dolore per Chantal! Mi mancherà non solo la gallerista, seria e capace professionista, ma soprattutto l’amica sincera, generosa, sempre attenta e garbata col suo appoggio e la sua fattiva presenza. Un’amicizia nata per ragioni professionali e cresciuta con gli anni per diventare una vera bella amicizia. Mancheranno moltissimo a tutti la sua positività, il suo sorriso, la sua gioia di vivere, la sua filosofia del vivere. Agli artisti che hanno collaborato con lei mancheranno moltissimo le sue capacità, la sua lealtà, la sua disponibilità, la sua passione per l’arte. Ai suoi cari mancheranno enormemente la sua bontà e la sua forza di carattere. Sentite condoglianze» – dice Serenella Sossi.