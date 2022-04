Imperia, problema pensioni. Focus alla conferenza del sindacato militari Carabinieri della Liguria - Riviera24

Imperia. Il SIM, sindacato italiano militari carabinieri Liguria ha organizzato questa mattina una conferenza stampa presso la camera di commercio di Imperia dal titolo: “Le pensioni per i dipendenti pubblici, problematiche e prospettive”.

Ospiti dell’evento il professor Francesco Vallacqua, consulente tecnico del Sim Carabinieri e socio benemerito dell’associazione Nazionale dei Carabinieri, il presidente del SIM Giuseppe Bonadonna, il segretario generale Nazionale Antonio Serpi, il segretario generale regionale Luciano Zarbano e i segretari regionali del Piemonte e della Lombardia.

«La conferenza di oggi è importante per portare ancora una volta l’attenzione sulla previdenza comprimaria nelle forze armate. Gli operatori sanno che se tutto andrà bene forse tra 10,15 o 20anni anni andranno in pensione con il 50% dell’ultimo stipendio. Fare calcoli oggi è azzardato ma il nuovo sistema, in vigore dal 1995, pone dei seri problemi perché non è mai stata attivata la previdenza complementare. Come sindacato curiamo sia l’aspetto tecnico sia culturale: formare i Carabinieri alla consapevolezza di una previdenza complementare, vale a dire capire qual è il loro futuro, cosa devono fare per colmare questo gap; per noi è importante diffondere questo verbo» ha commentato a termine conferenza il presidente del SIM Giuseppe Bonadonna.