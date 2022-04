Imperia, mercato di Oneglia. Iseco in parte ridimensionate, gli ambulanti “soddisfatti per un terzo” - Riviera24

Imperia. Dopo le polemiche delle ultime settimane, le isole ecologiche che occupano una porzione di piazza Goito sono state ridimensionate dall’amministrazione, passando da sei blocchi a quattro. Gli operatori del mercato di Oneglia si dicono “soddisfatti per un terzo” esattamente come le Iseco che sono state rimosse e si dicono disponibili a collaborare con l’amministrazione per quanto riguarda eventuali altri spostamenti.

«Siamo soddisfatti in parte. L’amministrazione ci è venuta incontro per un terzo, togliendo due bidoni su sei e spostandoli da un’altra parte. C’è più spazio ma rimane l’ingombro sia per le manovre di carico e scarico e non è gradevole vedere della spazzatura vicino a dei banchi alimentari. Mandiamo un invito all’amministrazione per coinvolgerci e cercare di trovare una soluzione in armonia e insieme per capire cosa fare di queste Iseco. Da parte nostra la disponibilità c’è e venire coinvolti ci farebbe molto piacere» commenta Giovanni Nastasi.

Dello stesso parere anche il collega Antonio Numeroso «In parte abbiamo tolto il problema ma non è risolto al 100%. C’è più spazio effettivamente, ma per fare un esempio, questa mattina abbiamo trovato spazzatura in terra che abbiamo ripulito personalmente. Non oso immaginare cosa succederà quest’estate, ho il banco di generi alimentari attaccato alle Iseco. Chiediamo che l’amministrazione ci venga incontro».