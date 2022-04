Imperia, l’assessore regionale Marco Scajola alle celebrazioni dei 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato

Imperia. L’assessore regionale Marco Scajola questa mattina ha partecipato alle celebrazioni dei 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, in piazza San Giovanni ad Imperia.

«Una cerimonia intensa per onorare le donne e gli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente lavorano con impegno e dedizione per la nostra sicurezza – afferma l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue – Un ringraziamento per la determinazione con cui contrastano e prevengono atti criminali e l’attenzione con cui intervengono nelle scuole dei nostri figli per attività formative».

Conclude Scajola: «È doveroso ricordare ogni giorno l’importante lavoro svolto da tutte le Forze dell’Ordine ed il loro sacrificio personale».