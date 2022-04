Imperia, ingresso giornaliero di 3 euro per accedere al campo sportivo Lagorio - Riviera24

Imperia. Alla luce dei recenti sviluppi inerenti la collaborazione tra le due società e il comune per la gestione dell’impianto sportivo A. Lagorio, campo di atletica appena rinnovato e già testimone di svariate manifestazioni, l’AsD Maurina Olio Carli e il Marathon Club Imperia, intendono ringraziare, attraverso i loro presidenti Massimiliano Mulas e William Stua, l’amministrazione e particolarmente l’assessore Simone Vassallo «che molto si è adoperato nel cercare di trovare la soluzione migliore, nell’interesse delle società sportive, dei suoi numerosi tesserati e dell’intera cittadinanza, cercando con questa collaborazione di sviluppare al meglio le potenzialità che tale impianto può dare».

Recentemente inoltre, dopo lo studio di diverse proposte fornite da parte delle due società, nel cercare di permettere e garantire, in maniera semplice e collaborativa, l’ingresso a atleti tesserati di passaggio, atleti tesserati che intendono allenarsi per un breve lasso di tempo attraverso raduni o mini raduni di preparazione, oppure solamente a eventuali turisti, l’amministrazione ha scelto la via dell’ingresso giornaliero, seguendo la metodologia suggerita e utilizzata in quasi la totalità degli impianti di atletica leggera. Le due società, in particolar modo l’ AsD Maurina Olio Carli, che svolge prevalentemente l’attività su pista, accolgono quindi in maniera molto favorevole la via seguita, oltremodo si conviene che alcuni ulteriori suggerimenti siano stati accolti in forma molto collaborativa, come quello di far accedere atleti di livello nazionale e internazionale, con parametri ben precisi, in modalità gratuita, così da attirare presso l’impianto stelle di grandezza mondiale, così come recentemente è accaduto e sta accadendo.

L’ AsD Maurina Olio Carli e il Marathon Club Imperia ritengono che l’ingresso giornaliero di 3 euro previo controllo del tesseramento FIDAL o del turista, in regola con la certificazione medica, va ad aggiungersi e a ampliare le numerose modalità per accedere all’impianto, garantendo così la copertura totale offerta per utilizzare il campo.