Imperia. Nato dal desiderio di creare una città che possa essere vissuta da tutti, oggi diventa realtà il “parchetto della giraffa”, un progetto della “Giraffa a Rotelle” inaugurato questo pomeriggio, dopo tanta attesa.

Grande la soddisfazione di tutta l’associazione e del presidente, Michela Aloigi: «Ci siamo riusciti, con l’aiuto di tutti i cittadini: il parchetto è di tutta la città, questo è il nostro scopo. Ciò che fa l’associazione lo fa per tutti affinchè possa cambiare l’idea di stare insieme. Nel nostro piccolo abbiamo fatto una grande cosa. Oggi è una festa per tutti, dai bambini agli adulti».

Il Parchetto è una piccola area verde all’interno del Parco Urbano San Leonardo data in comodato d’uso gratuito alla Giraffa a Rotelle. Con impegno e l’aiuto di tanti cittadini, chi economicamente e chi mettendoci tempo, manodopera e professionalità, l’associazione “Giraffa a rotelle” ha voluto creare uno spazio dove siano presenti giochi per i più piccoli e dove sia possibile organizzare giornate a tema per ragazzi e bambini. Un luogo di aggregazione dove tutti, ma proprio tutti, abbiano la possibilità di giocare.