Imperia. Si è spenta a causa di un brutto male Michela Fava, 50enne imperiese.

Michela lascia il papà Luisito, il fratello e il marito Gianluca Veglio, titolare dello studio fotografico Paolo Clik in via Viusseux 5, sposato lo scorso settembre, che su Facebook ha scritto un dolce pensiero dedicato alla compagna di sempre: «Amore mio fai buon viaggio.. la tua mamma ti sta aspettando. Grazie per questi 21 anni fantastici».