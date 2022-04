Imperia, il parco urbano avrà una nuova ciminiera per eliminare i miasmi del depuratore

Imperia. Giornata di festa questa mattina a Imperia dove l’amministrazione ha aperto una zona del parco urbano che fino a poche settimane fa era un’area semi abbandonata. Una lunga distesa di prato, ulivi, e piante ha preso il posto di quella che era ormai diventata una discarica.

Particolare attenzione è stata posta anche alla parete del depuratore, che è stata ricoperta di infiorescenze: un modo per camuffare la struttura “ma non per vergognarsene”, come ha affermato il sindaco Scajola.

Nonostante il restyling sono ancore evidenti i miasmi procurati dal depuratore, per cui l’amministrazione Scajola avrebbe trovato una soluzione che partirà a breve: «C’è ancora qualche odore nonostante tutti i lavori in corso, ma nascerà una ciminiera che porterà via come un camino anche i residui di questo problema. In questo modo nel prossimo futuro questa potrà essere solo una zona verde senza alcun fastidioso odore anche se già oggi sono molto limitati» commenta il sindaco.