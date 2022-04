Imperia: il consiglio comunale approva la borsa di studio "Maria Pellegrina Amoretti" prima donna laureata in legge - Riviera24

Imperia. Inizia con il programma biennale degli acquisti e servizi 2022-2023 il consiglio comunale di questa sera ad Imperia. Ad introdurre l’argomento è l’assessore Gandolfo che ha specificato i dettagli: «All’interno del programma si inseriscono due elementi. Il primo è il servizio manutenzione verde pubblico pista ciclabile per 135mila euro con affidamento diretto man mano che verrà consegnato il cantiere. Il secondo importa riguarda invece l’inserimento per il servizio gestione delle spiagge libere attrezzate. Oggi sono state aperte le buste e la commissione sta lavorando alla parte burocratica. L’importo complessivo delle concessioni è 440mila euro».

Approvato durante la seduta di oggi anche il regolamento comunale per le borse di studio di merito scolastico “Maria Pellegrina Amoretti”, prima donna a laurearsi in ragion civile, introdotto dall’assessore Volpe. «Vogliamo proporre aiuti e incentivi alle famiglie dove si trovano ragazzi pronti ad impegnarsi nello studio. La borsa di studio è intitolata alla prima donna italiana ad essersi laureata, che era di Imperia». Il fondo economico per la borsa di studio verrà individuato nelle risorse comunali e nella commissione esaminatrice saranno presenti il sindaco e un docente da lui individuato. La pratica è stata approvata all’unanimità dal consiglio.