Imperia, il comune avrà un ufficio per il censimento

Imperia. Le attività di rilevazione e indagine statistica sono sempre più importanti oltre ad essere un dovere per le amministrazioni, previste dal Programma Statistico Nazionale. In particolare, dal 2012 è stato introdotto il “censimento permanente” che prevede lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale.

Nel censimento della popolazione e delle abitazioni per il quinquennio 2022-2026 il comune di Imperia è stato inserito nell’elenco degli enti autorappresentativi, chiamati a partecipare annualmente alle rilevazioni. Per questo motivo l’amministrazione ha creato uno specifico ufficio censimento (UCC) per mettere in pratica le disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione dell’Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni.

L’ufficio censimento collaborerà con i relativi uffici regionale e provinciale occupandosi di monitorare l’andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; accertare eventuali casi di violazione dell’obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone tempestiva comunicazione all’Istat; redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’Istat.