Imperia, il 26 aprile si terrà il webinar "Workshop Studenti Senior" - Riviera24

Imperia. Approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo il diploma/qualifica. #progettiamocilfuturo il 26 aprile terrà un webinar “Workshop Studenti Senior” dedicato agli studenti delle ultime classi secondarie di II grado e IeFP.

«Verranno invitati gli studenti a riflettere sulla scelta del percorso di studi da intraprendere sulla base delle proprie attitudini e abilità; forniremo uno strumento per raccogliere le informazioni significative su corsi di laurea e ITS; faremo una riflessione sui trend del mondo del lavoro. L’attività può essere certificata come ore PCTO» – fanno sapere gli organizzatori.