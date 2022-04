Imperia, i ringraziamenti di una lettrice al personale della Clinica Sant’Anna

Imperia. Una lettrice ci ha scritto per ringraziare pubblicamente il personale della Clinica Sant’Anna di Imperia.

«La famiglia Giannone ringrazia sentitamente la “Clinica Sant’Anna” di Imperia e in particolare il dottor Troso, la dottoressa Nina, il direttore Di Pietrantonio, gli infermieri, le amiche oss, i fisioterapisti, le signore della reception, le coordinatrici e tutto il personale per le amorevoli cure prestate al loro compianto Antonino; nonché per l’umanità e la gentilezza che continuano a riservare ad Angela» – scrive Maria Giannone.