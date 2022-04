Imperia, gruppo di insegnanti si rivolge a Italexit per l’Italia in seguuto a nuova circolare

Imperia. A seguito della circolare mandata ai presidi delle scuole a firma del dirigente Asl 1 Marco Mela, direttore del dipartimento di prevenzione, un gruppo consistente di insegnanti della provincia di Imperia si è rivolta al gruppo locale di Italexit per l’Italia – Imperia, per chiedere delucidazioni e assistenza in merito.

«La circolare inviata dal Dott. Marco Mela – commenta il Coordinatore Regionale di Italexit per l’Italia – Liguria Montorro Fabio – fa riferimento all’Art 2 del DL 26/11/21 n.172, introducendo l’art. 4ter- 01/04/21 n.44, indicando sempre nella circolare, che trascorsi 90 giorni dalla guarigione, i docenti dovranno adempiere all’obbligo vaccinale, comunicando agli uffici scolastici la prenotazione della dose.

– Continua Fabio Montorro – Questa è una libera interpretazione sbagliata, in quanto nel DL 22/04/21 all’Art. 4 (a cui fa riferimento anche l’Art.4-ter DEL01/04/21) sancisce che “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita’ di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e’ avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonche’ dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed e’ resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato».

«La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita’ qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2″. Nell’indicazione all‘articolo sopra riportato “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita’ di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b)” fa riferimento al green pass ottenuto con guarigione, specificando non solo che ha una durata di 6 mesi, ma bensì che ha validità fino allo scadere dei 180 giorni salvo non venga ri-contratta l’infezione» continua il Coordinatore Regionale di Italexit.

«Siamo pronti ad avviare azioni legali verso il Dott. Mela, che di fatto ha avviato una problematica amministrativa senza alcun senso legale, visti in aggiunta, i riferimenti ai decreti che ha inserito nella circolare, complicando la vita lavorativa ancor più di quello che già era per moltissimi docenti, ma in seconda battuta siamo pronti ad avviare azioni legali a quei presidi che pretenderanno di attuare questa circolare insensata e priva di ogni legittimità da parte del Dott. Mela. I docenti come tutte le persone che si sono rivolte a noi, saranno seguiti e difesi fino alla fine, questo è Italexit, questo facciamo in tutta Italia» conclude Montorro.