Imperia: è di 3 euro la tariffa di accesso giornaliero al campo di atletica Lagorio

Imperia. Approvata dal consiglio comunale la nuova tariffa di accesso al campo di atletica Lagorio.

«Nel 2018 abbiamo portato all’attenzione della giunta e del consiglio l’introduzione di tariffe per il campo, dal momento che non vi era alcuna regolamentazione per l’accesso. Ciò ha consentito un maggiore ordine. Il pagamento discusso questa sera non va visto come una nuova tassa ma come una possibilità che prima non c’era. Fino ad ora era possibile una tessera turistica o una tessera annuale. Sollecitati dalle società sportive presentiamo la tariffa di pagamento per l’accesso di 3 euro» come ha spiegato l’assessore Simone Vassallo.

La modalità di pagamento prescelta dall’amministrazione sarà il “pago PA”. Per gli atleti che hanno valore nazionale ed internazionale invece è stato proposto l’utilizzo ad uso gratuito, anche come promozione del territorio.