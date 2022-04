Imperia, doppio appuntamento letterario a Oneglia

Imperia. Doppio appuntamento letterario nel cuore di Oneglia: il 22 aprile alle 18.30 da Bacan con Raffaella Ranise e il 23 aprile alle 16.30 in biblioteca con Andrea Satta.

«Quinto appuntamento della mini rassegna Sorseggi d’Autore in collaborazione con il Bar Bacan di Imperia, nel cuore di Oneglia, sorseggiando del buon vino tra stuzzichini deliziosi chiacchieriamo con gli Autori per scoprire i loro ultimi libri! Sorseggi d’Autore continua venerdì 22 aprile alle 18.30 con Raffaella Ranise per presentare Gli Asburgo. Da Sissi a Zita, Marsilio. Affrettatevi: chiamate per riservare il vostro posto! Il costo dell’evento è di 23 euro (copia del libro autografata + aperitivo). Per partecipare è necessario prenotare alla libraia Nadia 339 2877093 oppure 0183449902»– dicono gli organizzatori.

Gli Asburgo. Da Sissi a Zita, Marsilio editore, è un coinvolgente viaggio tra i fasti e gli splendori di una delle più antiche e longeve dinastie della storia. Scavando nell’intimo delle persone al di là dei loro ruoli, l’autrice indaga con passione e accuratezza storica vite e sentimenti di numerose donne al centro della dinastia degli Asburgo, prime fra tutte Elisabetta, la mitica Sissi, imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria fino alla sua morte nel 1898, e Zita di Borbone-Parma, la moglie dell’ultimo imperatore, Carlo, che regnò per appena due anni e la cui figura è stata a lungo trascurata. Per la prima volta riunite in un unico testo, Elisabetta e Zita emergono come due donne molto diverse tra loro, ma ciascuna con una grande personalità: difficile rimanere indifferenti di fronte a queste due sovrane belle e carismatiche, entrambe consapevoli del loro ruolo.

Raffaella Ranise, nata a Imperia, si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova. Ha collaborato alla cattedra di Diritto del lavoro della stessa Università presso il polo imperiese. Da alcuni anni si dedica alla scrittura. Ha pubblicato, insieme a Giuseppina Tripodi, Rita Levi-Montalcini: aggiungere vita ai giorni (Longanesi) e, per Marsilio, Noi un punto nell’universo. Storia semplice dell’astronomia (con la collaborazione di Francesca Matteucci) e I Romanov. Storia di una dinastia tra luci e ombre.

Sabato 23 aprile, nella giornata mondiale del libro, Andrea Satta presenta La fisarmonica verde, Mondadori, presso la Biblioteca civica L. Lagorio di Imperia. Dialoga con l’autore Nadia Schiavini, libraia.

Evento in collaborazione con il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al mare.

La fisarmonica verde di Andrea Satta. Anche se si è svegliato alla solita ora, oggi Lao può fare colazione con calma. Non lo aspetta la scuola, ma un lungo viaggio con il padre. La meta è lontana, in Germania, quasi al confine con la Polonia: un campo di concentramento nazista, in cui fu rinchiuso nonno Gavino, tanto tempo fa. Sarà un vero viaggio nella memoria, durante il quale papà Andrea scioglierà la matassa dei ricordi che legano nonno, padre e figlio. Sullo sfondo ci sono la Sardegna degli anni Trenta, storie d’amore e di vendetta, e la Roma del dopoguerra, in cui la vita rifiorisce; in primo piano la Seconda guerra mondiale nel suo momento peggiore. Nonno Gavino, soldato italiano considerato traditore dopo l’8 settembre, viene costretto a salire su un treno e deportato a Lengenfeld. Qui conosce fame, fatica e umiliazione. Di ritorno dal lager, porta con sé una fisarmonica verde e un segreto racchiuso nella sua anima ferita. La storia di un uomo normale, non un eroe, e delle sue scelte coraggiose. Il racconto di un padre al figlio, perché senza memoria non ci può essere futuro.

Andrea Satta è il cantante dei Têtes de Bois e fa il pediatra nella periferia romana. Questo mondo di cose concrete, bellissime, a volte difficili, gli consente di mantenere un rapporto con la vita reale e caratterizza la parte fantasiosa della sua opera. La casa della sua infanzia affacciava sul deposito dei tram e la mamma gli leggeva come favola della buonanotte I promessi sposi. A 8 anni viene selezionato per lo Zecchino d’Oro, ma la sobrietà familiare fa naufragare il progetto. È travolto da grandi passioni: la bicicletta, la geografia, la poesia e Léo Ferré. Con la sua band vince tre Targhe Tenco. Tra gli eventi da lui ideati: il Palco a Pedali, Stradarolo, Mamme Narranti.

Evento gratuito per prenotare il vostro posto telefonate al numero 339 2877093.