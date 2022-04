Imperia, consegnati i premi Lions “Un Poster per la Pace”

Imperia. vincitori del concorso “Un Poster per la Pace” hanno ricevuto i loro premi nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala della Biblioteca civica “Leonardo Lagorio”. A consegnarli è stata la Presidente del Lions Club Imperia La Torre, Nadia Pollarolo, che ha voluto ringraziare i dirigenti e le professoresse d’Arte degli istituti comprensivi “Tommaso Littardi” e Nazario Sauro” per la loro preziosa collaborazione.

Al concorso, riservato alle scuole medie, hanno partecipato infatti quasi quattrocento elaborati di ragazze e ragazzi delle Medie Sauro e Littardi. I vincitori sono Gabriel Tahiri (Littardi) e Damiano Deferro (Sauro). Secondi classificati Camilla Cutroneo (Sauro) e Lavinia Chirica (Littardi), mentre al terzo posto si sono piazzati Sara Gastaldi (Sauro) e Mattias Kojonku Perez (Littardi). Riceveranno in premio buoni acquisto per libri e materiale didattico.

Per la Giuria avrebbero meritato di vincere tutti i 397 disegni presentati. Si è comunque ritenuto di segnalarne come “meritevoli di menzione” altri sei, quelli di Hilary Azuni, Andreas Felipe Perrone e Silvia Lizarbe Huring della scuola Sauro, e quelli di Celine Vada, Sara Priore e Fabiola Roncarolo della scuola Littardi. Anche a loro è stato assegnato

un premio, mentre tutti gli altri studenti riceveranno un attestato di partecipazione. I vincitori parteciperanno ora alle selezioni nazionali e, in caso di vittoria, a quelle internazionali. Il concorso “Un Poster per la Pace” viene infatti organizzato dei Lions in tutto il mondo per sensibilizzare i giovani sui temi della Pace, dell’amicizia tra i popoli e della comprensione internazionale, temi – purtroppo – molto attuali.