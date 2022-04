Imperia, bidoni spostati al mercato di Oneglia. La soddisfazione di Fratelli d'Italia - Riviera24

Imperia. A seguito della richiesta da parte di Fratelli d’Italia della città di Imperia, dopo le sollecitazioni degli ambulanti del mercato, all’amministrazione comunale in merito al posizionamento delle nuove isole ecologiche in piazza Goito, la situazione è cambiata.

Ad affermarlo è Giossi Massa, esponente di Frattelli d’Italia: «Constatiamo con soddisfazione il buon senso mostrato dall’assessorato competente di eliminare una parte delle Iseco in questione. Comprendiamo che il nuovo servizio debba tutelare tutte le utenze e tutte le categorie, cosa non sempre semplice, per cui è stato importante trovare un giusto equilibrio. Inoltre recepiamo con favore l’attenzione dimostrata nei confronti di input propositivi, presentati dai cittadini e da chi, come il nostro partito, si trova al momento al di fuori del consiglio comunale».